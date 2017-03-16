Порошенко ввел новые санкции против российских банков

Санкции введены во исполнение принятого накануне решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ограничения будут действовать в течение года в отношении "Сбербанка", VS Bank, "Проминвестбанка", ВТБ и "БМ Банка".

Санкции предполагают в частности запрет вывода средств за пределы Украины, а также выплату дивидендов, процентов, возвращения межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга, отмечает ТАСС. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих пяти банков.

В то же время ограничения, по данным Нацбанка Украины, не запрещают проведения расчетов между резидентами Украины и их контрагентами, которые имеют счета в материнских структурах.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины "проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о введении санкций и поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер в отношении соответствующих юридических лиц".

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. Указ вступает в силу со дня его опубликования, говорится в сообщении.

Накануне Петр Порошенко пообещал, что если продукция национализированных самопровозглашенными ДНР и ЛНР предприятий начнет поставляться в Россию, Киев потребует введения санкций в отношении этих предприятий РФ. Об этом украинский лидер заявил в интервью, которое транслировал телеканал "Интер" .

В феврале президент Украины на встрече с комиссаром Евросоюза по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидесом призвал усилить санкции против РФ после признания Россией паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Порошенко заявил, что "абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик" с точки зрения международного права является элементом признания незаконных формирований и де-факто отказа от минского процесса и требует "решительных действий вплоть до усиления санкций".

Украина ввела персональные санкции в отношении физических и юридических лиц из России весной 2014 года, присоединившись к индивидуальным санкциям Евросоюза. Позднее список неоднократно дополнялся.

22 сентября 2015 года вступил в силу указ президента Украины Петра Порошенко о введении санкций против 382 физлиц и 105 юридических лиц, затронувший 28 российских банков и 25 авиакомпаний. Также были введены персональные санкции против глав российских СМИ, в список попали 17 человек, в том числе руководители Первого канала, RT и ТАСС.

В августе прошлого года правительство Украины продлило действие существующих санкций против против 388 физических лиц и 105 юридических лиц РФ, а также расширило перечень физических и юридических лиц, против которых предлагается применить санкции, еще на 259 человек и 46 компаний.