Уголовное дело против Урмаса с битой прекращено

Из опубликованного там же документа следует, что дело было прекращено ввиду состояния здоровья угрожавшего другому водителю гражданина (80% нетрудоспособности, в связи с чем к нему нельзя применить исправительные работы в качестве наказания), а также ввиду того, что вина его невелика и отсутствует общественный интерес. Тем не менее, ему придется оплатить издержки, связанные со следствием, в размере 399 евро.

Напомним, что о произошедшем стало известно после того, как в социальных сетях стал активно распространяться ролик, снятый на видеорегистратор жителем Таллинна в Ласнамяэ на Лаагна теэ. На видео заснято, как водитель автомобиля Kia нарушает правила дорожного движения, а затем резко останавливается, достает биту и сам же начинает разборки.

Главный герой ролика Урмас затем попытался объяснить СМИ, что ничего дурного не сделал, а бита в машине оказалась случайно – по его словам, он купил ее, чтобы поиграть в бейсбол.