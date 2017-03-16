Политизация Русского театра, или Тени забытых сенаторов

Честно говоря, у меня в голове не укладывается: кому и зачем надо снова и снова расковыривать начавшую было затягиваться рану. Не успел коллектив театра прийти в себя после скандала с летальным исходом в бытность худруком Наталии Лапиной, как началась виртуальная, без радости, любовь с Маратом Гацаловым, кончившаяся, как и следовало ожидать, разлукой без печали.

Развод, женитьба и снова развод?

Естественно, труппой все эти пертурбации переживались крайне остро. Но после развода с Гацаловым и прихода на его место Игоря Лысова наступило время относительно спокойной, нормальной жизни и работы. И вот после почти трех лет – опять нервотрепка. А между театр впервые за многие годы вышел из творческой комы и начал создавать спектакли, на которые зритель, что называется, пошел. Причем на некоторые билеты надо бронировать за несколько месяцев.

В частности, «Преступление и наказание» по Достоевскому и «Женитьба» по Гоголю, поставленные самим худруком и позитивно оцененные как критикой, так и зрителями. Правда, при этом походя охаянные невнятным Кузичкиным, не так давно получившим в Эстонии статус политического беженца (из России) и сегодня претендующим на должность художественного руководителя Русского театра в числе полутора десятков других соискателей. По крайней мере, заявку на участие в конкурсе, где приз – кресло худрука, он все-таки подал. Что ж, наверное, питомцу томской самодеятельности виднее, как профессиональным режиссерам надо ставить спектакли, а не менее профессиональным артистам – играть на сцене...

Вообще с этим конкурсом напущено столько тумана, сколько редко возникает вокруг избрания папы римского. И больше всего шума – вокруг совета, по сути верховного органа управления Русским театром.

Налево равняйсь!

Само по себе это понятно: именно совет наиболее серьезно влияет на формирование комиссии, определяющей итоги конкурса. Непонятно другое: почему нынешний состав совета так упорно игнорирует предложения довести его состав до пятерых человек, как и предусмотрено положением?

Сегодня в совет входят три человека, двое из них состоят в Социал-демократической партии. К той же партии принадлежит и нынешний министр культуры. Каковое обстоятельство стало предметом оправданной озабоченности депутата Рийгикогу от IRL Виктории Ладынской, входящей в парламентскую комиссию по культуре. Свое мнение она изложила на портале Rus.Postimees.ee («Почему двое из трех членов Совета русского театра – соцдемы?»).

Надо обладать очень богатым воображением, чтобы усмотреть в этой публикации признаки преследования за левые политические убеждения, как это сделал один из членов Совета Евгений Голиков. Он приписал депутату Ладынской лавры последовательницы американского сенатора-антикоммуниста Джозефа Маккарти, снискавшего печальную славу охотника за ведьмами. Методы Маккарти осуждали даже его сторонники.

Весь пафос статьи Ладынской сводился к тому, что и совет, и комиссия, которой предстоит выбрать нового худрука, должны быть свободны от какого бы то ни было политического давления, и потому желательно, чтобы судьбу театра и его худрука решали люди без партбилетов. И не келейно, а объективно и открыто. А уж левых убеждений придерживаются нынешние члены совета или каких-то иных – значения не имеет вовсе.

Лапы мохнатые и когтистые

Зато обвинения в маккартизме, по-моему, как раз свидетельствуют о стремлении увести разговор в иную плоскость, намеренно и акцентировано политизировав вопрос о кандидатуре художественного руководителя театра.

Кстати, о явной политизации вопроса говорит и участие в конкурсе того же Андрея Кузичкина, политического (!) эмигранта, не гнушающегося политическим же доносом. Иначе трудно назвать его «доброжелательное» оповещение широкой эстонской общественности о том, Игоря Лысова якобы привечали в российском посольстве, а значит, нынешний худрук есть русский патриот и в этом качестве является мохнатой когтистой лапой Кремля!..

И последнее. Свое отношение к ситуации – худо ли бедно ли – высказали представители двух входящих в коалицию партий. Молчит только старший партнер. А ведь русское образование, за которое так горячо ратуют центристы, без русской культуры мало чего стоит.