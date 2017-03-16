Политизация Русского театра, или Тени забытых сенаторов

Несчастный Русский театр Эстонии трясет не переставая. Складывается впечатление, что, по мнению «внешних управляющих», для труппы стрессовое состояние необходимо как творческий допинг, без которого ни спектакль поставить, ни кадровые вопросы решить. Теперь вот возреяла над театром зловещая тень не к ночи будь помянутого сенатора Джозефа Маккарти, пишет журналист Вячеслав Иванов.
Честно говоря, у меня в голове не укладывается: кому и зачем надо снова и снова расковыривать начавшую было затягиваться рану. Не успел коллектив театра прийти в себя после скандала с летальным исходом в бытность худруком Наталии Лапиной, как началась виртуальная, без радости, любовь с Маратом Гацаловым, кончившаяся, как и следовало ожидать, разлукой без печали.
Развод, женитьба и снова развод?
Естественно, труппой все эти пертурбации переживались крайне остро. Но после развода с Гацаловым и прихода на его место Игоря Лысова наступило время относительно спокойной, нормальной жизни и работы. И вот после почти трех лет – опять нервотрепка. А между театр впервые за многие годы вышел из творческой комы и начал создавать спектакли, на которые зритель, что называется, пошел. Причем на некоторые билеты надо бронировать за несколько месяцев.
В частности, «Преступление и наказание» по Достоевскому и «Женитьба» по Гоголю, поставленные самим худруком и позитивно оцененные как критикой, так и зрителями. Правда, при этом походя охаянные невнятным Кузичкиным, не так давно получившим в Эстонии статус политического беженца (из России) и сегодня претендующим на должность художественного руководителя Русского театра в числе полутора десятков других соискателей. По крайней мере, заявку на участие в конкурсе, где приз – кресло худрука, он все-таки подал. Что ж, наверное, питомцу томской самодеятельности виднее, как профессиональным режиссерам надо ставить спектакли, а не менее профессиональным артистам – играть на сцене...
Вообще с этим конкурсом напущено столько тумана, сколько редко возникает вокруг избрания папы римского. И больше всего шума – вокруг совета, по сути верховного органа управления Русским театром.
Налево равняйсь!
Само по себе это понятно: именно совет наиболее серьезно влияет на формирование комиссии, определяющей итоги конкурса. Непонятно другое: почему нынешний состав совета так упорно игнорирует предложения довести его состав до пятерых человек, как и предусмотрено положением?
Сегодня в совет входят три человека, двое из них состоят в Социал-демократической партии. К той же партии принадлежит и нынешний министр культуры. Каковое обстоятельство стало предметом оправданной озабоченности депутата Рийгикогу от IRL Виктории Ладынской, входящей в парламентскую комиссию по культуре. Свое мнение она изложила на портале Rus.Postimees.ee («Почему двое из трех членов Совета русского театра – соцдемы?»).
Надо обладать очень богатым воображением, чтобы усмотреть в этой публикации признаки преследования за левые политические убеждения, как это сделал один из членов Совета Евгений Голиков. Он приписал депутату Ладынской лавры последовательницы американского сенатора-антикоммуниста Джозефа Маккарти, снискавшего печальную славу охотника за ведьмами. Методы Маккарти осуждали даже его сторонники.
Весь пафос статьи Ладынской сводился к тому, что и совет, и комиссия, которой предстоит выбрать нового худрука, должны быть свободны от какого бы то ни было политического давления, и потому желательно, чтобы судьбу театра и его худрука решали люди без партбилетов. И не келейно, а объективно и открыто. А уж левых убеждений придерживаются нынешние члены совета или каких-то иных – значения не имеет вовсе.
Лапы мохнатые и когтистые
Зато обвинения в маккартизме, по-моему, как раз свидетельствуют о стремлении увести разговор в иную плоскость, намеренно и акцентировано политизировав вопрос о кандидатуре художественного руководителя театра.
Кстати, о явной политизации вопроса говорит и участие в конкурсе того же Андрея Кузичкина, политического (!) эмигранта, не гнушающегося политическим же доносом. Иначе трудно назвать его «доброжелательное» оповещение широкой эстонской общественности о том, Игоря Лысова якобы привечали в российском посольстве, а значит, нынешний худрук есть русский патриот и в этом качестве является мохнатой когтистой лапой Кремля!..
И последнее. Свое отношение к ситуации – худо ли бедно ли – высказали представители двух входящих в коалицию партий. Молчит только старший партнер. А ведь русское образование, за которое так горячо ратуют центристы, без русской культуры мало чего стоит.