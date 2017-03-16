После нападения на школу во Франции объявлена террористическая угроза
16. март 2017 15:20
Правительство Франции запустило оповещение о террористической угрозе, передает The Local.
Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.
Это произошло после того, как в городе Грас неизвестный открыл стрельбу в школе.
Уточняется, что в Грасе закрыты все школы, пишет gazeta.ru.
Ранее сообщалось, в школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек получили ранения.
#GRASSE pic.twitter.com/dwBRbCEicn— Protection Civile 06 (@adpc06) 16 марта 2017 г.