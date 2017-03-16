После нападения на школу во Франции объявлена террористическая угроза

Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.

Это произошло после того, как в городе Грас неизвестный открыл стрельбу в школе.

Уточняется, что в Грасе закрыты все школы, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, в школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек получили ранения.