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После нападения на школу во Франции объявлена террористическая угроза

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: HANDOUT/AFP/Scanpix

Правительство Франции запустило оповещение о террористической угрозе, передает The Local.

Оповещение было отправлено на мобильные устройства жителей.

Это произошло после того, как в городе Грас неизвестный открыл стрельбу в школе.

Уточняется, что в Грасе закрыты все школы, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, в школе французского города Грас неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек получили ранения.

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