ОБСЕ продлила на год наблюдательную миссию на Украине

По поручению 57 стран-членов ОБСЕ эксперты организации проводят мониторинг военных действий между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами в Донбассе. Ежедневные отчеты миссии должны создать объективную картину ситуации на востоке Украины. Кроме того, ОБСЕ стремится наладить диалог между сторонами конфликта, сообщает DW.com.

Решение об отправке наблюдателей было принято в марте 2014 года.