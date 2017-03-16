Захотите ли вы делать ремонт после того, что сейчас прочитаете?

Если вы объединяете две комнаты, ломаете несущие стены или переносите коммуникации, без разрешения на строительство вам не обойтись.

Какое именно разрешение или какую справку вам необходимо получить, можно узнать из приложений к Закону о строительстве, уточняет главный специалист отдела жилищного строительства Министерства экономики и коммуникаций Юлле Рейди.

«Если речь идет о перестройке помещения площадью от 20 до 60 м2 и высотой более 5 метров, вам потребуется оформить так называемый „ehitusteatis“ – „уведомление о строительстве“, которое надо представить в органы самоуправления», - объясняет главный специалист. Рейди советует в случае изменения планировки квартиры обратиться за консультацией в управу своей части города.

Уведомление о строительстве, по словам Рейди, действует два года после его представления, выполнения необходимых требований или предоставления строительного проекта. Разрешение на эксплуатацию является бессрочным, разрешение на строительство действительно пять лет: «Бывает, что разрешение на строительство имеет и более длительный срок действия».

Аттестованный маклер Domus Kinnisvara Каупо Мыттус приводит пример из жизни: «Если собственник однокомнатной квартиры, которая находится в пятиэтажном крупнопанельном доме постройки 1969 года, хочет соединить кухню с комнатой, а ванную увеличить за счет коридора, он должен предоставить самоуправлению уведомление о строительстве и проект».

Мыттус уточняет, что у домов такого типа все стены являются несущими, и если при объединении кухни с комнатой требуется убрать стену, это нельзя делать без согласований. «Важно и то, что строительный проект должен подготовить лицензированный архитектор или инженер», - добавил маклер.

Далее, необходимо документировать всю деятельность, а после окончания ремонта представить уведомление об эксплуатации.

Дагмар Маттийсен, руководитель южного региона Союза квартирных товариществ, сказала: «Не стоит забывать о необходимости сообщить о ремонте соседям и правлению квартирного товарищества. Согласие нужно получить и если в ваших планах снос или замена несущих стен, труб и радиаторов».

Для сноса ненесущих или строительства новых стен уведомления о строительстве и проекта не требуется. Если несущие конструкции и коммуникации не затрагиваются, достаточно эскиза. Не нужно извещать о таком ремонте соседей и правление. «Закон позволяет этого не делать, однако я советую все-таки сообщить о ремонте правление», - отметила Маттийсен, добавив, что ненесущие стены также являются неотъемлемой частью конструкции здания.

Незаконная строительная деятельность может караться денежными штрафами. «За строительство без разрешения, в случае его необходимости, может быть наложен штраф до 300 штрафных единиц (1200 евро. – Прим.ред.)», - добавила главный специалист отдела жилищного строительства Юлле Рейди.