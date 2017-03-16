Картина дня: изменится порядок прохождения техосмотра, смерть Юрия Полякова, политики едут в Москву

Политики едут в Москву налаживать отношения

В середине апреля члены парламентской экономической комиссии едут в Москву на логистическую ярмарку TransRussia, чтобы попытаться наладить отношения с Россией. Предприниматели считают, что от них там может быть польза. По словам председателя экономической комиссии Айвара Кокка, их задача оживить экономику, а для роста экономики нужно использовать любую возможность. Читать далее...

Умер директор ЦРК Юрий Поляков

Как стало известно, сегодня на 65-м году жизни скончался Юрий Поляков - директор Центра русской культуры с 2006 и депутат Таллиннского городского собрания с 2005 года. Читать далее...

Порядок прохождения техосмотра изменится

Законопроект изменит порядок представления автомобиля на прохождение планового, повторного и внеочередного технического осмотра, а также освободит машины, которыми пользуются только на маленьких островах, от обязанности проходить техосмотр. Читать далее...

Дело Урмаса с битой закрыто

Как сообщил в Фейсбуке пострадавший от действий печально известного "Урмаса с битой" Денис Раенко, уголовное дело против дорожного хулигана прекращено. Читать далее...

В Эстонии откроют грандиозные аттракционы

Фонд развития предпринимательства (EAS) выделит 15 млн евро на создание семи семейных аттракционов, которые будут представлять международный интерес. Семь лучших развлечений выбрали из 34 предложений. Читать далее...

Эстонию накроет штормовой ветер

Активный циклон смещается с побережья Норвегии на север Скандинавии, и его ложбина принесет в Эстонию ненастную погоду и штормовой ветер. Читать далее...