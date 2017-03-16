The Guardian: нарушение Россией ядерного договора - прямая угроза безопасности Европы

По словам американского сенатора Бена Кардина, Россия снова бросила на Европу тень возможного ядерного конфликта, пишет Inopressa со ссылкой на The Guardian.
"На прошлой неделе, выступая перед Конгрессом, американские военные чиновники подтвердили, что Россия сделала еще один шаг к разрушению европейской оборонной системы, тайно разместив ракеты класса "земля-воздух", пригодные для нанесения по этому континенту ядерных ударов. Развертывание Россией этой системы - прямое нарушение Договора о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД), которое ставит под угрозу ближайших союзников Америки", - сказал Кардин.
"После Второй мировой войны американцы постепенно пришли к пониманию того, что наша безопасность напрямую связана со стабильной и безопасной Европой, - говорится в статье. - Сегодня крупнейшая угроза для Европы - Россия, которая под руководством президента Путина систематически подрывает все договоренности в сфере безопасности, которые привели к мирному завершению холодной войны".
"Система крылатых ракет, развернутая Россией, особенно опасна и особенно дестабилизирует. Она позволяет России быстро направить на Европу удар ядерных войск, не дав НАТО почти никакого времени на то, чтобы определить, что происходит атака, - указывает Кардин. - Именно во избежание такого рода ситуаций президенты Рейган и Горбачев в 1987 году подписали Договор о РСМД, запрещающий Соединенным Штатам и Советскому Союзу размещение ракет класса "земля-воздух", пригодных для использования с ядерными боеголовками и имеющих диапазон между 500 и 5500 км. Так закончилась ядерная конфронтация сверхдержав в Европе".
"Нам нужно принять оборонительные меры, чтобы защитить себя и наших союзников от российской агрессии, но мы должны сделать это так, чтобы сохранить порядок, основанный на правилах, который укрепляет безопасность Европы и, в конечном итоге, США. Кроме того, нам нужно ясно дать понять международному сообществу, что Россия нарушила свои обязательства по договору, несмотря на ее усилия замаскировать и отрицать свои преступные действия", - говорится в статье.