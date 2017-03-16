Дорога смерти: медконтроль проходят даже очень больные водители

Конец февраля ознаменовался сразу несколькими трагическими ДТП, которые произошли из-за плохого самочувствия водителей. К сожалению, в обоих случаях мужчины скончались за рулем. И это еще хорошо, что из-за этого не погиб никто другой, посторонний, просто случайно оказавшийся на той же дороге! На самом деле никто от этого не застрахован, а медицинский контроль для водителей у нас зачастую сводится к простой формальности, пишет «МК-Эстония».
Первый случай произошел в воскресенье, 26 февраля, на шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от перекрестка Онтика. По предварительным данным, у 64-летнего водителя возникли проблемы со здоровьем. Есть основания полагать, что мужчина пытался затормозить и остановить транспортное средство, но не справился с управлением и съехал с дороги. Он скончался на месте.
На следующий день трагическое ДТП произошло в Таллинне. На улице Лаки погиб 59-летний водитель, который, плохо себя почувствовав, выехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина также скончался на месте.
Не редкость также и внезапные проблемы со здоровьем, из-за которых водитель не может продолжать движение. Одно дело, когда речь идет об обычном водителе. Но совсем другое, пусть даже это прозвучит цинично, когда плохо становится водителю, на котором лежит ответственность за несколько десятков жизней.
Группа риска
Кто и как проверяет тех, кто ездит с нами по одним дорогам? Насколько здоровы мы сами? Почему медсправки выдаются на десять лет и неужели чиновники считают, что за это время с нами ничего не произойдет? Вопросов очень много. И кроме тех, кто напрямую работает со здоровьем водителей, нам никто не ответит.
Вождение автомобиля – это всегда определенный риск. Даже в 20 лет случаются мгновенные и необъяснимые смерти. Что уж говорить о группе риска. Ведь рано или поздно наступает возраст, который наша пенсионная система считает вполне работоспособным. А биологические часы работают уже совсем иначе. И то, что было легко и просто в 30 лет, становится уже достаточно сложно в 50.
И годам к 55–60 складывается определенный багаж болезней, о которых человек может даже не подозревать. Которые могут выстрелить в самый неожиданный момент. Получается группа риска. Потому что по причине плохого самочувствия в 99% случаев ДТП провоцируют именно пожилые водители.
К чему эти осмотры?
Несколько лет назад, в октябре 2014 года, была введена новая система контроля здоровья для получения справки для водителей. Теперь освидетельствование проводится в два этапа, причем на первом этапе анкету в электронном виде заполняет сам водитель. Затем он отправляется к семейному врачу и проходит необходимый осмотр. Это проверка давления, уровня сахара, зрения. И уже после этого доктор выносит свое заключение и выдает (или не выдает) вожделенную справку. На определенный срок.
Проблема только в том, что на этих этапах могут возникнуть сбои. Потому что водитель, особенно когда речь идет о его работе, может солгать. А врач может отнестись к своим обязанностям халатнее, чем надо.
Согласитесь, что мало кто честно ответит на вопрос, как часто он употребляет алкоголь – я про тех, кто знает в этом толк (у нас много так называемых «тихих алкоголиков»). Или, что хуже, – наркотики. Мало кто, особенно если речь идет о профессиональном вождении, рискнет сознаться в каких-то тревожных звоночках – это же работа, потеряв которую придется срочно искать что-то другое.
Другая сторона медали – возможность договориться (или просто недоговорить) с семейным врачом, который в случае чего сможет закрыть глаза на «небольшие» проблемки.
«Я не очень понимаю смысла всех этих справок, которые выдаются на достаточно длительный срок, – удивляется Евгений, водитель с 25-летним стажем. – Тут не знаешь, что за день случится… Понимаю, что есть какие-то хронические заболевания. Но мне кажется, дело в другом. Нужно как-то самих людей научить хотя бы раз в год проходить медосмотр. Потому что визит к врачу раз в 10 лет выглядит несерьезным – ведь доктор констатирует здоровье лишь на момент моего к нему визита. А что там дальше со мной будет? Кроме того, эта справка еще и денег стоит».
Тем не менее, семейные врачи не согласны с бесполезностью таких осмотров. Потому что, во‑первых, медсправка для получения прав является официальным документом, доказывающим то, что у вас нет серьезных проблем со здоровьем, из-за которых нельзя садиться за руль. А во‑ вторых, это значит, что вы все-таки были у врача и проверили здоровье. Пусть раз в несколько лет.
Хотя взять, к примеру, то же зрение. Ближе к 40 годам оно может резко ухудшиться в течение всего пары-тройки лет.
При этом люди до последнего тянут с покупкой очков, становясь с каждым днем все опаснее для других участников движения.
«Я получил справку лет пять назад, – вспоминает 39-летний Алексей. – Года через два после этого у меня начало ухудшаться зрение, причем как-то стремительно, буквально с каждым месяцем. Я долго обходился без очков, и только этой зимой наконец приобрел их – сделал, так сказать, себе подарок к Новому году».
Причем подарок-то не столько себе, сколько и остальным участникам движения, ведь Алексей признается, что в последнее время уже с трудом различал знаки и указатели на дороге.
Опасные соседи
«Ни анкета в электронном виде, ни сам процесс медосмотра не высасывались из пальца, – рассказывает семейный врач Ирина Фомкина. – Это результаты опыта других стран, все пункты осмотра необходимы и позволяют адекватно оценить состояние здоровья человека. Кроме того, все прописано в законах Эстонской Республики. Я считаю, что здесь нет никаких лишних вопросов и ненужной информации».
Например, общая часть вопросов, которую заполняет сам пациент, касается образа жизни. Это условия работы, вредные привычки: курение, употребление алкоголя или наркотиков. Дальше блок вопросов, касающихся организма в целом. Разумеется, исходят из того, что вы отвечаете на вопросы честно и без утайки. Хотя…
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