Дорога смерти: медконтроль проходят даже очень больные водители

Первый случай произошел в воскресенье, 26 февраля, на шоссе Таллинн-Нарва, недалеко от перекрестка Онтика. По предварительным данным, у 64-летнего водителя возникли проблемы со здоровьем. Есть основания полагать, что мужчина пытался затормозить и остановить транспортное средство, но не справился с управлением и съехал с дороги. Он скончался на месте.

На следующий день трагическое ДТП произошло в Таллинне. На улице Лаки погиб 59-летний водитель, который, плохо себя почувствовав, выехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина также скончался на месте.

Не редкость также и внезапные проблемы со здоровьем, из-за которых водитель не может продолжать движение. Одно дело, когда речь идет об обычном водителе. Но совсем другое, пусть даже это прозвучит цинично, когда плохо становится водителю, на котором лежит ответственность за несколько десятков жизней.

Группа риска

Кто и как проверяет тех, кто ездит с нами по одним дорогам? Насколько здоровы мы сами? Почему медсправки выдаются на десять лет и неужели чиновники считают, что за это время с нами ничего не произойдет? Вопросов очень много. И кроме тех, кто напрямую работает со здоровьем водителей, нам никто не ответит.

Вождение автомобиля – это всегда определенный риск. Даже в 20 лет случаются мгновенные и необъяснимые смерти. Что уж говорить о группе риска. Ведь рано или поздно наступает возраст, который наша пенсионная система считает вполне работоспособным. А биологические часы работают уже совсем иначе. И то, что было легко и просто в 30 лет, становится уже достаточно сложно в 50.

И годам к 55–60 складывается определенный багаж болезней, о которых человек может даже не подозревать. Которые могут выстрелить в самый неожиданный момент. Получается группа риска. Потому что по причине плохого самочувствия в 99% случаев ДТП провоцируют именно пожилые водители.

К чему эти осмотры?

Несколько лет назад, в октябре 2014 года, была введена новая система контроля здоровья для получения справки для водителей. Теперь освидетельствование проводится в два этапа, причем на первом этапе анкету в электронном виде заполняет сам водитель. Затем он отправляется к семейному врачу и проходит необходимый осмотр. Это проверка давления, уровня сахара, зрения. И уже после этого доктор выносит свое заключение и выдает (или не выдает) вожделенную справку. На определенный срок.

Проблема только в том, что на этих этапах могут возникнуть сбои. Потому что водитель, особенно когда речь идет о его работе, может солгать. А врач может отнестись к своим обязанностям халатнее, чем надо.

Согласитесь, что мало кто честно ответит на вопрос, как часто он употребляет алкоголь – я про тех, кто знает в этом толк (у нас много так называемых «тихих алкоголиков»). Или, что хуже, – наркотики. Мало кто, особенно если речь идет о профессиональном вождении, рискнет сознаться в каких-то тревожных звоночках – это же работа, потеряв которую придется срочно искать что-то другое.