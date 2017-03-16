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Годовая инфляция в еврозоне самой высокой была в Эстонии

BNS
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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2% в феврале 2017 года с 1,8% в январе. Самым высоким показатель инфляции в феврале был в Эстонии. Такие данные приводит европейское статистическое агентство Eurostat. Годом ранее, в феврале 2016-го, в зоне евро наблюдалась дефляция в 0,1%.

В прошлом месяце самый низкий уровень инфляции был зафиксирован в Ирландии (0,3%), Румынии (0,5%), Болгарии и Дании (по 0,9%). Самая высокая инфляция среди стран еврозоны была в Эстонии (3,4%), Бельгии (3,3%), Латвии и Литве (по 3,2%).

Основное влияние на годовой уровень инфляции в еврозоне оказали цены на топливо для транспорта (плюс 0,6 процентного пункта), овощи (плюс 0,25%) и мазут (плюс 0,16%).

Месячная инфляция - в феврале 2017 года по сравнению с январем - в ЕС составила 0,3%, в еврозоне - 0,4%.

В Латвии потребительские цены за месяц выросли на 0,4%, в Литве - на 0,3%, в Эстонии - на 1,4%.

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