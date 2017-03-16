Глава безопасности: Швеция подвергается серьезной угрозе

Гендиректор Säpo Андерс Торнберг сказал, что раньше его ведомство никогда не сталкивалось со столь сложной задачей, и чтобы успешно с ней справиться, важно сотрудничество внутри Швеции и на международном уровне.

Он не стал уточнять детали угрожающей опасности, однако, когда в сентябре были размещены на постоянной основе военные на острове Готланд, это пояснили необходимостью послать сигнал в связи с аннексией Крыма Россией в 2014 году и увеличением напряженности в регионе.

Торнберг сказал, представляя годовой рапорт службы безопасности, что за последнее время было начато следствие в отношении нескольких человек, которых подозревают в передаче секретной информации иностранным государствам.