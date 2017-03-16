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В Финляндии четыре мигранта получили тюремные сроки за изнасилование женщины

Rus.Postimees.ee
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Финская полиция. | ФОТО: wikipedia. org

Надворный суд Финляндии оставил в силе приговор нижестоящего суда: трое 24-летних граждан Ирака и 39-летний гражданин Сирии получили тюремные сроки за изнасилование молодой финки. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы, а остальные - к четырем. Об этом сообщает Yle.

Само преступление было совершено осенью 2015 года в Хельсинки, пишет fontanka.fi.

По данным Iltalehti, как минимум трое насильников прибыли в Финляндию как просители убежища. Со своей жертвой они не были знакомы.

Преступление было совершено 1 ноября 2015 года на площади около железнодорожного вокзала Хельсинки.

Приезжие в Финляндии далеко не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел, совершенных на сексуальной почве. В 2016 году полиция зафиксировала рост числа подобных преступлений.

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