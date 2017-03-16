В Финляндии четыре мигранта получили тюремные сроки за изнасилование женщины

Само преступление было совершено осенью 2015 года в Хельсинки, пишет fontanka.fi.

По данным Iltalehti, как минимум трое насильников прибыли в Финляндию как просители убежища. Со своей жертвой они не были знакомы.

Преступление было совершено 1 ноября 2015 года на площади около железнодорожного вокзала Хельсинки.

Приезжие в Финляндии далеко не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел, совершенных на сексуальной почве. В 2016 году полиция зафиксировала рост числа подобных преступлений.