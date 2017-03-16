В Финляндии четыре мигранта получили тюремные сроки за изнасилование женщины

Надворный суд Финляндии оставил в силе приговор нижестоящего суда: трое 24-летних граждан Ирака и 39-летний гражданин Сирии получили тюремные сроки за изнасилование молодой финки. Один из них приговорен к двум годам лишения свободы, а остальные - к четырем. Об этом сообщает Yle.
Само преступление было совершено осенью 2015 года в Хельсинки, пишет fontanka.fi.
По данным Iltalehti, как минимум трое насильников прибыли в Финляндию как просители убежища. Со своей жертвой они не были знакомы.
Преступление было совершено 1 ноября 2015 года на площади около железнодорожного вокзала Хельсинки.
Приезжие в Финляндии далеко не в первый раз становятся фигурантами уголовных дел, совершенных на сексуальной почве. В 2016 году полиция зафиксировала рост числа подобных преступлений.