Известный тренер Майк Кинэн официально возглавил китайский клуб КХЛ

"Китай сейчас серьезно развивается экономически, имеет большой политический вес в мире и демонстрирует готовность к лидерству. Надеюсь, что я смогу внести свой вклад в развитие клуба и подготовку сборной к домашним Играм-2022", - сказал Кинэн.

Как уточняет ТАСС, соглашение специалиста рассчитано на один год.

Дебютант КХЛ "Куньлунь" в начале марта выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина, уступив магнитогорскому "Металлургу" в первом раунде плей-офф. После этого наставник команды Владимир Юрзинов - младший подал заявление с просьбой расторгнуть его контракт по обоюдному согласию, пишет newsru.com.

Как заявил председатель совета директоров "Куньлуня" Чжао Сяоюй, с Кинэном клуб собирается вступить в новую эру. Перед новым тренером будут стоять две задачи. Первая - присутствие в составе по крайней мере пятерых китайских хоккеистов, которые будут иметь достаточно игрового времени. Вторая - выйти во второй раунд плей-офф КХЛ.

Майк Кинэн работал в качестве главного тренера в восьми клубах Национальной хоккейной лиги. В 1994 году он привел "Рейнджерс" к завоеванию Кубка Стэнли. В сезоне-2013/2014 магнитогорский "Металлург" под руководством канадского специалиста завоевал Кубок Гагарина.