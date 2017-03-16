Трамп защищает права гомосексуалов, сам того не зная

"Одержимость Дональда публикацией своих "нефильтрованных" мыслей в сети Twitter является проблемой. Мы предлагаем решение", - говорится на сайте maketweetsgreatagain.us. И вот как выглядит это решение: каждый раз, когда президент США публикует свой очередной твит, сторонники инициативы MTGA могут жертвовать любую сумму денег. Пожертвования поступают на счет неправительственной организации "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU), выступающей, в частности, за права гомосексуалов.

На вышеуказанном сайте надо указать размер пожертвования за каждый твит нынешнего американского президента: от десяти центов до любой выбранной по желанию суммы. Как только Дональд Трамп твитнет, деньги автоматически переводятся на счет пожертвований. Таким образом собирается приличная сумма. Пользователь может ограничить по времени свое участие в кампании.

Более 60 спонсоров уже участвуют в этой благотворительно-протестной акции, среди них - американская актриса и автор Сара Сильверман, с восторгом поддержавшая проект.

Инициатива стартовала всего две недели тому назад. В настоящее время стоимость одного "трамповского твита" составляет уже более десяти долларов США. Более 700 долларов уже поступили на счет ACLU. После каждого нового твита Дональда Трампа инициаторы этой кампании оповещают президента США о том, сколько "стоило" его последнее сообщение. Пока что это - милая хохма, но создатели MTGA считают свой проект успешным: "Если кто-то не может прекратить делать что-то плохое, то мы должны найти способ, превратить это в хорошее".