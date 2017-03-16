Масштабное мошенничество: Больничная касса намерена обратиться в полицию

Как стало известно, в связи со сложившейся ситуацией Больничная касса намерена подать заявление в полицию, пишет Postimees.

Передача "Очевидец" пообщалась с женщиной, которая утверждала, что предприятие Tervise Abi в течение 13 лет обеспечивает эстонские больницы медицинскими приспособлениями: начиная от инвалидных колясок, протезов и слуховых аппаратов и заканчивая специальными лифтами. Во многих случаях Больничная касса платит 90 процентов от стоимости приспособления, а оставшиеся 10 процентов оплачивает пациент.

Женщина утверждала, что Tervise Abi годами предоставляла Больничной кассе поддельные счета. Схема, по которой фирма наживалась на государстве, была предельно простой.

Когда врач выписывает пациенту какое-либо приспособление, он не указывает его марку. Цена же на него может отличаться в десятки раз. В итоге фирма покупала пациенту дешевый товар, а в Больничную кассу отправляла счета, в которых указывались дорогие изделия, сделанные по специальному заказу. С помощью такой схемы фирме удалось выманить сотни тысяч евро.

Но как получилось, что Больничная касса ничего не заметила? Руководитель отдела медицинского страхования Эрки Лайдмяэ заявил, что ходе проверки фирмы Tervise Abi в 2015 году им действительно бросилось в глаза большое количество дорогих приспособлений, но больше ничего подозрительного обнаружено не было. Через год число таких приспособлений снизилось и все успокоились.

Авторов передачи «Очевидец» поразило, как легко отнесся Лайдмяэ к новости о мошенничестве. Он всего лишь пообещал вновь проверить бумаги.

Сами руководители фирмы отдыхают в Таиланде, с ними связаться не удалось. А вот поговоривший с передачей адвокат заявил, что все это выдумки и необоснованные обвинения со стороны женщины.