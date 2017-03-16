Галерея: в Ласнамяэ произошло серьезное ДТП

Галерея: в Ласнамяэ произошло серьезное ДТПRus.Postimees.eeПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕКОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮПОДЕЛИТЬСЯ СТАТЬЕЙ 16. март 2017 18:35Сегодня, 16 марта, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.Сообщение о происшествии на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви поступило на пульт дежурного в 17.37.Участниками аварии стали автомобили Honda и Renault.Поскольку водители не смогли самостоятельно договориться, на место ДТП пришлось вызывать аварийную группу.honda Renault дтп ласнамяэПОДЕЛИТЬСЯ В ФЕЙСБУКЕ ПОДЕЛИТЬСЯ В ТВИТТЕРЕ ОТПРАВИТЬ ПО Э-ПОЧТЕ