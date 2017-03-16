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Галерея: в Ласнамяэ произошло серьезное ДТП

Rus.Postimees.ee
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Сегодня, 16 марта, в столичном районе Ласнамяэ произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Сообщение о происшествии на перекрестке улиц Пунане и Таэвакиви поступило на пульт дежурного в 17.37.

Участниками аварии стали автомобили Honda и Renault.

Поскольку водители не смогли самостоятельно договориться, на место ДТП пришлось вызывать аварийную группу.

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