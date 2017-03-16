Правительство Эстонии все-таки введет налог на автомобили

«Экологическая пошлина на моторные транспортные средства будет введена в соответствии с договоренностями, достигнутыми новой правящей коалицией, - сообщил министр финансов Свен Сестер в переданном в четверг в BNS пресс-релизе. - Для того, чтобы повысить не облагаемый налогом доход, необходимо усилить налоговую нагрузку на сферы, связанные с загрязнением окружающей среды и с потреблением».

После того, как закон в новой редакции вступит в силу, налог будет взиматься при первичной регистрации транспортного средства в Эстонии или при первой смене его владельца.

Для более новых машин, то есть 2015 года выпуска и позднее, ставка пошлины будет исходить из уровня выбросов СО2. Для транспортных средств, выпущенных до 2015 года, а также для мотоциклов и мопедов ставка пошлины будет определяться в зависимости от мощности двигателя в киловаттах, поскольку в авторегистре приведены данные по СО2 не по всем транспортным средствам.

Ставки пошлин для самых дружественных окружающей среде транспортных средств нового поколения составят 150-160 евро. Льготные ставки пошлины предусмотрены для электромобилей и машин с гибридными двигателями. Для более старых автомобилей ставка пошлины будет ниже. Не облагаются налогом грузовики, автобусы и трактора.

Министерству финансов поручено разработать проект закона, который вступил бы в силу с 1 января 2018 года.