Ford объявил, что его новые модели смогут автоматически тормозить перед пешеходами в ночное время

"Мы знаем, что для некоторых водителей ночное вождение - это настоящий стресс. Особенно в городах, где пешеходы зачастую неосторожно переходят дорогу, отвлекаясь на свои мобильные телефоны. В результате у водителей остается очень мало времени, чтобы избежать столкновения", - рассказывает о проблеме инженер по безопасности европейского подразделения Ford Грегор Аллекси.

По данным исследования, проведенного компанией в Европе, более 80% людей опасаются водить автомобили по ночам. Половина признается, что испытывает на ночной дороге стресс из-за плохой видимости, треть опасается попасть в ДТП, каждый пятый водитель боится сбить пешехода. В США, по данным Национального управления безопасностью дорожного движения, в 2015 году три из четырех случаев смерти пешеходов произошли в темное время суток.

Для решения этой проблемы Ford разработал технологию Pedestrian Detection, которая позволяет автомобилю самостоятельно распознавать пешеходов. Бортовой компьютер получает и мгновенно обрабатывает информацию, поступающую с радара на бампере и камеры ночного видения на лобовом стекле, которая делает более 30 снимков каждую секунду. Полученные образы компьютер сравниваем с образами из своей базы данных, идентифицируя объекты на своем пути. Система умеет отличать людей от неодушевленных объектов даже в условиях низкой освещенности.

Если система делает вывод о неизбежности столкновения с пешеходом, она предупредит водителя звуковым или визуальным сигналом. Если же он не реагирует, система автоматически включит торможение.

Как уточняет Ford, технологией Pedestrian Detection будет оснащено новое поколение Ford Fiesta в Европе, а в Северной Америке новая технология дебютирует на Ford F-150 и Ford Mustang 2018 модельного года.

Добавим, что Ford уже около года ведет разработку беспилотных авто, которые смогут ездить в кромешной темноте.