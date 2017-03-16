Таксисты в Мадриде и в Барселоне проводят акции протеста против Uber и Cabify, закидывая чиновников экскрементами

В испанской столице манифестация началась примерно в 11:00 по местному времени у площади Колумба и завершилась у здания мэрии города. По данным организаторов, в столичной акции приняли участие 5 тыс. человек. В Барселоне акция протеста началась в 08:00 по местному времени и продлится до 20:00. По данным организаторов барселонской манифестации, в ней принимают участие около 6 тыс. человек, в то время как местная полиция насчитала вдвое меньше протестующих, передает ТАСС.

Как подчеркнул глава Профессиональной ассоциации такси Мадрида Мигель Анхель Леаль, водители считают, что городским властям "безразлично благополучие" работников данной отрасли. "Эти предприятия не платят налогов и не сотрудничают со страной, они порабощают водителей, которые спят в машинах, чтобы получить 900 евро в месяц", - добавил он.

В свою очередь, президент Мадридской ассоциации таксистов Филипп Родригес призвал столичную мэрию помочь справиться с "недобросовестной конкуренцией" со стороны Uber и Cabify. "Мы умеем конкурировать и делаем это ежедневно, когда идем на работу", - добавил он.

Как сообщила газета 20minutos , в Барселоне группа таксистов, участвующая в манифестации, потребовала встречи с градоначальником Адой Колау. Когда им не позволили войти в мэрию каталонской столицы, они забросали здание петардами, жестяными банками, бутылками и экскрементами, пишет newsru.com.

Ранее демонстрации против деятельности онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок проходили и в других европейских странах, в том числе в Португалии, Италии, Венгрии и во Франции.

Водители Uber во Франции не получат официального статуса сотрудников компании

Парижский суд отклонил требование французских властей о признании водителей службы такси Uber официальными сотрудниками компании и выплате им социальных пособий, передает "Интерфакс" .

Французские власти пытались добиться от Uber социальных выплат в размере 5 млн евро за период с января 2012 года по июнь 2013 года.

Уточняется, что иск был отклонен по техническим причинам: суд постановил, что власти Франции были обязаны предъявить руководству Uber информацию, полученную в ходе слушаний, однако это условие не было выполнено, и дело было закрыто. Как следствие, компания не обязана официально трудоустраивать своих водителей и выплачивать им социальные пособия.

Напомним, что прошлой осенью водители в Великобритании отсудили у Uber право на МРОТ . Прошлой весной аналогичное решение было вынесено по коллективным искам водителей к Uber в Калифорнии и Массачусетсе.

На Тайване активы Uber заморожены в счет неуплаченных налогов

Власти Тайваня изъяли у компании Uber оборудование в офисе в Тайбэе и заморозили банковские депозиты на сумму почти 384 тыс. долларов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

В тайбэйском филиале Министерства юстиции рассказали, что Uber не выплатил налоги за 2015 год и должен властям острова около 1,67 млн долларов. Налоговая служба приняла решение о заморозке счетов, чтобы не допустить сокрытия активов Uber.

В феврале Uber объявил о приостановке работы на острове Тайвань из-за штрафов со стороны местной администрации.