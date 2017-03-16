Прибыль сетевого оператора Elering в прошлом году упала более чем на 25 процентов

Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что в соответствии с прошедшими аудит данными об итогах 2016 хозяйственного года, коммерческая прибыль оператора составила 37,8 млн евро, снизившись за год на 9,1 процента. Без учета внеочередных доходов 2015 года, коммерческая прибыль предприятия в 2016 году оказалась выше соответствующего показателя 2015 года.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, надежность работы электросетей Elering в 2016 году заметно выросла.

«Показатели стабильности работы кабелей EstLink 1 и EstLink 2 были на рекордно высоком уровне - 98 и 96 процентов соответственно. Количество аварий в сетях электропередачи снизилось в сравнении со средним показателем за пять последних лет почти в два раза», - подчеркнул он.

Доходы Elering в 2016 году составили в сумме 135,9 млн евро, в том числе, 126,0 млн — за счет сектора электроэнергетики и 9,9 млн евро — газовой энергетики. В сравнении с 2015 годом доходы оператора выросли на 3,8 процента.

При 37,8 млн евро коммерческой прибыли Elering получил в прошлом году 18,8 млн евро чистой прибыли.

Объем активов предприятия к концу 2016 — началу 2017 года составил 903,7 млн евро, собственного капитала 349,1 млн евро и кредитных обязательств 367,4 млн евро.

Elering — независимый и самостоятельный администратор объединенной системы газа и электричества, главной задачей которого является обеспечение эстонских потребителей качественным энергоснабжением.