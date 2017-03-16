СМИ: Финляндия и Швеция ищут сотрудничества с Россией

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни констатировал, что ситуация в регионе Балтийского моря успокоилась. Его шведская коллега Маргот Вальстрём согласилась, что напряженность между Финляндией, Швецией и Россией больше не нарастает. Глава шведского МИД также отметила, что снизилось число нарушений воздушного и морского пространства на Балтике, пишет fontanka.fi со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Министры сошлись на том, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, а не конфронтации.