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СМИ: Финляндия и Швеция ищут сотрудничества с Россией

Rus.Postimees.ee
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Тимо Сойни | ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS/Scanpix

Одной из тем сегодняшней встречи министров иностранных дел Финляндии и Швеции стало выстраивание отношений с восточным соседом.

Глава внешнеполитического ведомства Финляндии Тимо Сойни констатировал, что ситуация в регионе Балтийского моря успокоилась. Его шведская коллега Маргот Вальстрём согласилась, что напряженность между Финляндией, Швецией и Россией больше не нарастает. Глава шведского МИД также отметила, что снизилось число нарушений воздушного и морского пространства на Балтике, пишет fontanka.fi со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Министры сошлись на том, что необходимо искать пути сотрудничества с Россией, а не конфронтации.

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