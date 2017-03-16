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В микрорайоне Раадику пожарную безопасность возьмут под тщательный контроль

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Martin Ilustrumm

В четверг, 16 марта в Таллиннском департаменте городского имущества прошёл круглый стол, где в том числе обсуждалась тема пожарной безопасности в микрорайоне Раадику.

На совещании детально обсудили последний случай, где в одном из домов на Раадику в связи с возгоранием коляски дому и жителям был причинен ущерб. С августа прошлого года до марта этого спасателям в этот район поступило 28 разных вызовов. На встрече обсудили различные предложения о том, кок можно в будущем предотвратить проблемы и уменьшить ущерб.

«Более тесный обмен информацией между разными департаментами поможет лучше оценить ситуацию  и улучшить безопасность. Спасатели проводят в микрорайоне домашние визиты и предлагают жителям индивидуальную консультацию на тему пожарной безопасности, здесь Раадику входит в число приоритетных мест. Сейчас было решено, что повысить пожарную безопасность в домах поможет, если управляющий домом напомнит жителям, что в общих коридорах не должны храниться личные вещи», - объяснил участвовавший в совещании заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе.

Застройщики микрорайона Раадику подтвердили на встрече, что летом этого года в планах провести в микрорайоне большой семейный день, куда будут приглашены и специалисты из Спасательного департамента и полиции, чтобы в свободной обстановке объяснить жителям, как можно сделать свою жизнь более безопасной и что каждый из них может сделать для улучшения пожарной безопасности.

В совещании приняли участие застройщики микрорайона Раадику, представители департамента Таллиннском городского имущества, полиции, спасателей, муниципальной полиции и управы Ласнамяэ.

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