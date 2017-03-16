Букингемский дворец разработал план действий на случай смерти королевы Елизаветы II

Как стало известно журналистам, основной план предполагает, что Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В последние часы рядом будут находиться ее родственники и врачи. Когда королева навсегда закроет глаза, принц Чарльз станет королем и его братья и сестра поцелуют ему руку.

Вскоре после этого, согласно плану, личный секретарь королевы свяжется с премьер-министром страны. В последний раз, когда в Великобритании скончался монарх, Георг VI, во избежание утечек информации был использован код "Угол Гайд-парка". В случае Елизаветы II кодом станет фраза "Лондонский мост рухнул".

После этого о кончине Елизаветы сообщат главам 15 правительств стран, где королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран - членов Британского содружества. Затем сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ.

По информации издания, британская корпорация BBC в день смерти королевы активирует систему оповещения в чрезвычайных ситуациях, которая была создана во времена холодной войны на случай атаки на объекты инфраструктуры страны.

Похоронам Елизаветы II будут предшествовать многочисленные приемы, военный парад и траурные шествия. При этом королева станет первым с 1760 года монархом, которого будут отпевать в Вестминстерском аббатстве. Похоронена же Елизавета II будет в усыпальнице Виндзорского замка.

6 февраля королева Великобритании Елизавета II отметила 65-летие пребывания на троне - так называемый сапфировый юбилей. В честь этого события королевский двор переиздал портрет королевы, сделанный в 2014 году фотографом Дэвидом Бэйли. На фотоснимке Елизавета запечатлена в сапфировых украшениях - серьгах и колье, подаренных ей отцом - королем Георгом VI - в 1947 году на свадьбу.

Летом прошлого года Елизавета II отметила 90-летний юбилей . Она взошла на трон в возрасте 25 лет после смерти своего отца, скончавшегося в 56 лет.

Ее Величество стала первым британским монархом, который отметил "сапфировый" юбилей пребывания на троне. Кроме того, Елизавета II является самым долгоправящим монархом Соединенного Королевства, в сентябре 2015 года побив рекорд королевы Виктории, и самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. Последнее звание она получила после кончины в октябре 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX).

При этом в сентябре 2016 года в СМИ появились фотографии , на которых королева управляет автомобилем. В 2012 году пресса отмечала, что в обычной жизни Елизавета иногда носит довольно современную одежду - в частности, ее заметили одетой в кофту-худи с капюшоном, которую любят тинейджеры.

В декабре 2016 года королева сильно простудилась и в течение трех недель вплоть до 8 января не появлялась на публике, пропустив традиционную рождественскую службу в поместье Сэндрингем. Букингемский дворец объявил в конце минувшего года, что Елизавета покинет пост руководителя 25 национальных организаций. Британские СМИ расценили эту информацию как подтверждение того, что британскому монарху необходимо уменьшить нагрузку.

Елизавета II является королевой сразу 16 государств - Австралии, Антигуа и Барбуды, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Великобритании, Гренады, Канады, Новой Зеландии, Папуа - Новой Гвинеи, Сент Винсента и Гренадин, Сент-Китса и Невиса, Сент-Люсии, Соломоновых островов, Тувалу и Ямайки. Все эти страны входят в Содружество наций - организацию, объединяющую в общей сложности 52 страны, большинство из которых ранее являлись колониями или доминионами бывшей Британской империи.