К трехлетней годовщине присоединения Крыма к РФ Госдеп США призвал Кремль вернуть полуостров Украине

В Вашингтоне подчеркивают, что Крым является частью Украины и до тех пор, пока Москва не вернет полуостров Киеву, антироссийские санкции отменены не будут, пишет newsru.com.

В опубликованном заявлении официального представителя Госдепа Марка Тонера говорится о том, что три года назад Россия "устроила нелегитимный референдум, на котором жители Крыма голосовали под давлением из-за иностранных вооруженных сил, оккупировавших их территорию".

"США не признают ни российский "референдум" 16 марта 2014 года, ни ее попытку аннексии Крыма и продолжающиеся нарушения международного права. Мы в очередной раз хотим заверить всех в нашей поддержке суверенитета Украины и ее территориальной целостности", - подчеркнул Тонер.

По его словам, за последние три года оккупационные "власти" в Крыму развернули кампанию по подавлению несогласных. На полуострове, оккупированном Россией, правозащитники задокументировали пропажу людей, расправы и убийства, пытки и принудительные психиатрические госпитализации, добавил представитель Госдепа.

Согласно официальной позиции американского внешнеполитического ведомства, "российские оккупационные власти в Крыму подавили и вынудили закрыться неправительственные организации и независимые СМИ и на протяжении долгого времени не пускали иностранных наблюдателей на полуостров".

"Крым является частью Украины. США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Антироссийские санкции, связанные с Крымом, будут продолжаться до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - резюмировал Тонер.

Накануне члены банковского комитета сената США Майк Крэйпо и Шеррод Браун заявили, что антироссийские санкции, которые были введены после "вторжения России на Украину", отменять нельзя, пока российская сторона не примет мер по изменению ситуации.

Республиканец Крэйпо заявил, что ослабление санкционного режима может побудить Россию на совершение новых "агрессивных действий". По его словам, РФ остается "враждебным государством", которое пытается "вбить клин" между Соединенными Штатами и их союзниками.

Демократ Браун напомнил про доклад ЦРУ о российском "вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году. По его словам, в сенате должны подготовить "ответные меры". "Мы должны усилить, а не ослабить российские санкции", - сказал сенатор.

В начале марта глава МИД Украины Павел Климкин провел встречу с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном и заявил, что США "солидарны в борьбе Украины против агрессии РФ".

Во время беседы Тиллерсон заверил украинского министра, что Соединенные Штаты и "впредь будут поддерживать Украину, а санкции США против РФ останутся в силе до полного выполнения минских договоренностей, прекращения агрессии и деоккупации Донбасса и Крыма".

В конце прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную Украиной резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе Россия названа "оккупирующей державой", а полуостров - "временно оккупированной" территорией Украины.

Резолюция была принята 19 декабря при 70 голосах "за", 26 - "против" и 77 воздержавшихся государствах. Против принятия документа проголосовали Ангола, Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Южная Африка, Южный Судан, Судан, Сирия, Уганда, Узбекистан, Венесуэла, Зимбабве.

В резолюции осуждаются факты ущемления прав человека, "дискриминационные меры и практика в отношении жителей временно оккупированного Крыма", в том числе крымских татар, со стороны "российских оккупационных властей". Москву призывают выполнить обязательства в рамках международного права, положить конец ущемлениям прав человека, произвольным задержаниям и пыткам, отменить дискриминационное законодательство, немедленно освободить задержанных и осужденных украинских граждан.

Также, по мнению Генассамблеи ООН, России надлежит решить проблему безнаказанности и обеспечить привлечение виновных в нарушениях прав человека к суду, создать безопасные и благоприятные условия для правозащитников и журналистов, открыть вновь культурные и религиозные учреждения, в том числе отменить решение об объявлении меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией, а также обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ для международных наблюдательных миссий.

Крым присоединился к России в ходе стремительно организованного референдума весной 2014 года. За присоединение проголосовали более 96% участников плебисцита. Украина и многие страны Запада считают произошедшее аннексией полуострова.