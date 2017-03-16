В Йыхви передумали резко повышать цены на вывоз мусора

Волостное собрание Йыхви в четверг решило не объявлять вотум недоверия заместителю старейшины волости Вадиму Ивлиеву за подписание договора с фирмой Ekovir, согласно которому расценки за вывоз мусора повышались почти на 76%. Этот факт вызвал возмущение у жителей волости, и в результате, волостная управа вначале приостановила действие распоряжения, которое должно было вступить в силу с марта, а в среду и вовсе его отменила, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"С этой отменой, мы как бы возвращаемся к началу этого процесса, а со своей стороны мы заказали дополнительную экспертизу или анализ повышения цены согласно аналогичным случаям. Сможем еще раз просмотреть эти документы, вникнуть в них и посмотреть эти обоснования, которые представлены фирмой Ekovir", - сказал старейшина волости Эдуард Эаст.

Отмена решения обрадовала руководителей квартирных товариществ Йыхви. Они понимают, что повышение цены неизбежно, но протестуют против такого резкого роста, а до конца мая Ekovir будет вывозить мусор по старым расценкам.