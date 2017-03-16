Турция преподнесла России неприятный сюрприз

"Турция с 15 марта приостановила выдачу лицензий на беспошлинные поставки пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота из ряда стран, но в первую очередь эта касается ключевого поставщика - России", - приводит его слова агентства "Интерфакс" .

По словам Рыльско, в сложившихся условиях РФ будет вынуждена поставлять пшеницу по пошлине в 130%. "При такой, по сути, запретительной пошлине поставок может не быть", - подчеркнул он.

Директор центра "СовЭкон" Андрей Сизов, в свою очередь, со ссылкой на трейдеров объявило о фактически полной остановке закупок. При этом он признал, что официальной информацией по поводу решения турецких властей пока не располагает.

К министру сельского хозяйства Александру Ткачеву уже обратилась Национальная ассоциация экспортеров сельскохозяйственной продукции (НАЭСП), которая уже потребовала "принять энергичные меры для возобновления беспрепятственного экспорта" российской сельхозпродукции в Турцию. "Потеря такого крупного импортера крайне негативно отразится на объемах всего российского экспорта сельхозпродукции", - говорится в письме организации.

С июля 2016 года по февраль этого года Турция импортировала почти 2 млн тонн российской пшеницы, став вторым покупателем после Египта. В прошлом сельхозгоду (июль 2015 - июнь 2016 гг.) в Турцию было поставлено 3,1 млн тонн российской пшеницы. Экспорт кукурузы из РФ в Турцию в прошлом сельхозгоду составил около 1 млн тонн, а с июля 2016-го до февраля этого года - всего 342 тысячи тонн. В рейтинге самых крупных покупателей кукурузы из России Турция занимает четвертое место.

По мнению вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, принятое Турцией решение, в первую очередь, негативно отразится на ней самой, поскольку она заинтересована в поставках российской пшеницы. "К тому же, основной объем российского экспорта в эту страну уже состоялся", - пояснил он.

Эксперт также отметил, что Турция может повторить недавнюю практику Египта, когда тот ужесточил требования к ввозимому зерну. "Ну и чего добились? Никто не стал продавать им зерно, и через некоторое время на тендерах Египту пришлось покупать его дороже на 20 долларов за тонну", - напомнил он.

Напомним, что 10 марта правительство РФ сняло запрет на экспорт лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики из Турции. "Подписанным постановлением из перечня исключены отдельные виды товаров. В частности, исключены гвоздики, свежий или охлажденный репчатый лук и лук шалот, свежие или охлажденные цветная капуста и капуста брокколи и ряд других товаров", - говорилось в документе за подписью премьер-министра РФ.

При этом за день до этого Дмитрий Медведев и премьер Турции Бинали Йылдырым обсудили по телефону облегчение доступа промышленных и сельскохозяйственных товаров на рынки двух стран.

Запрет на ввоз в Россию из Турции ряда продуктов был введен с 1 января 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецких ВВС Су-24 в Сирии. В октябре правительство РФ разрешило допустить на рынок страны ряд турецких продуктов, например косточковые культуры и цитрусовые.