Для большинства счета за электричество не уменьшатся

В среднем потребляющим меньше электричества клиентам Elektrilevi придется смириться с тем, что ожидаемого снижения цен не будет, поскольку отправленный на согласование в Департамент конкуренции новый прейскурант предполагает более дешевую цену за поставку электричества лишь мизерной части потребителей.
Из таблицы изменений, которую по просьбе Postimees составил Elektrilevi, выясняется, что предписанное Департаментом конкуренции снижение цен касается лишь трети клиентов сети, которые в среднем потребляют больше электричества. Это люди, которые выбрали пакеты Võrk 3 и Võrk4 и в основном используют электричества для отопления дома. Для владельцев этих 95 000 мест потребления цена за обслуживание сети на самом деле может снизиться на девять процентов.
Йыгевамааский хуторянин Урмас сказал Postimees, что высокая плата за сеть сильно его огорчает, и снижения тарифов он ждет с нетерпением. «За обслуживание сети я плачу почти в два раза больше, чем за электричество», - сказал Урмас, которые просил свою фамилию не называть. Хозяйство хуторянина, занимающегося выращиванием овощей, за год потребляет в десять раз больше электричества, чем средний домашний потребитель, поэтому изменение цен влияет на него существенно. «Когда элетрорынок открылся я получил предложение от Alexela Energia, которая обещала мне почти 500 евро в год экономии, но из-за высоких цен Elektrilevi я оказался в безвыходном положении, - объяснил Урмас. – Eesti Energia не смогла сделать такого же предложения, но Alexela сдержала свое обещание».
Большинство клиентов Elektrilevi, итого 539 000 мест потребления, используют пакеты Võrk 1 и Võrk2, и больше части клиентов этой группы никакого снижения цен не будет. Elekrtilevi создаст пятый пакет, месячная плата за который будет такой же как у Võrk 2-I, и планирует подключить к нему 104 000 клиентов пакетов Võrk 1 и Võrk2. В тот же пакет будут переведены 22 000 клиентов пакетов Võrk 3 и Võrk4. В новом пакете плата за доставку электричества, если сравнивать с пакетом Võrk2, снизится на восемь процентов.
Средняя квартира, которая потребляет 2100 kWh в год, платит за сеть около 14 евро, которые содержат пять евро налога и плат, не влияющих на обслуживание сети. С новым пакетом, эта цена снизится до 13 евро.
Среднее жилое помещение с годовым потреблением в 5000 kWh и предельной силой тока в 25А, где пользуются пакетом Võrk2, платит сейчас 33 евро в месяц, из которых 12 евро уходит на разные налоги и платы. При новом пакете цена снизится до 32 евро.
Ранее Postimees ошибочно писал, что для того, чтобы получить лучшую цену, клиент должен сам менять пакеты, но на самом деле выбор делает сама Elektrilevi. «Если новый пакет Võrk2 будет клиенту дешевле, мы сообщим ему заранее об изменении цен и сами переведем его на более дешевый пакет, - объяснила член правления Elektrilevi Сирет Кегель. – Если клиент этого не хочет, он может отказаться».
Об изменении тарифов, фирма сообщит минимум за три месяца и опубликует новые цены в республиканских газетах, на своей странице, а также выпустит пресс-сообщение.
Изменение договора, заключенного с клиентом, по умолчанию, по заверению Департамента защиты прав потребителя не такое уж редкое дело в Эстонии, но законность изменений можно будет определить лишь тогда, когда они уже будут сделаны. «Обычно в общих условиях договора записан порядок изменений, и до введения изменений невозможно их проанализировать», - сказала пресс-секретарь департамента Ханна Турецки.
Однако для 435 000 мест потребления уровень цен останется таким же, каким и был. Главным же изменением станет то, что для клиентов с малым потреблением, цены поднимутся. Например, тем, кто потребляет в год до 250 kWh, добавится ежемесячная постоянная плата до пяти евро, чтобы покрыть расходы по уходу за сетями.
Один из клиентов, которому придется проглотить обиды за повешение цен, постоянно живущая в Финляндии 66-летняя Эмилия Тийтус, которой принадлежит квартира в Валга: «Неужели потребитель должен все время мириться с таким унижением?»
В прошлом году женщина использовала в своей квартире электричества всего на 1,39 евро, но вместе с платой за сеть, платой за восстанавливаемую энергию и налогами, ее счет составил 4,62 евро: «Я протестую именно против того, что так называемые пассивные клиенты, которые потребляют мало электричества или вообще его не потребляют, должны по новому закону еще и доплачивать. Я все время удивляюсь, почему в Финляндии электричество стоит дешевле, чем в Эстонии даже вместе с зеленым налогом, который тут доброволен».
Для клиентов с маленьким потреблением нового пакета не создают, просто к старому добавят плату таким образом, что, тем, кто потребил больше 250 kWh, счет будет выставляться на основании потребленной энергии, и постоянную плату добавлять не станут. Elektrilevi согласился опубликовать только общие объяснения к прейскуранту, о котором они ходатайствуют, поскольку идущие переговоры с Департаментом конкуренции могут принести существенные изменения.
«В итоге, изменения цен нужны для того, чтобы расходы на содержание сетей были понятными, и цена за обслуживание сети и в будущем могла оставаться как можно более низкой», - сказала Кегель.
Больше всего снижение цен касается предприятий, поскольку, по оценке Elektrilevi, именно крупные потребители до сих пор несли самые большие расходы на содержание сетей. Для тех, кто подсоединен к подстанциям среднего напряжения и напряжения до 63A, в среднем цена снизится на восемь-девять процентов. «Для потребителей из числа очень крупных предприятий – подключенных к подстанциям 110 kV – цена вырастет в среднем на 2,5 процентов, поскольку в этой группе закупочная цена обслуживания основной сети местами стала превышать платы клиентов», - объяснила Кегель. Она добавила, что поскольку месячная плата зависит от объемов напряжения, то у многих клиентов может возникнуть желание поменять свои пределы напряжения на меньшие и помочь в более эффективном использовании сети.
Департамент конкуренции не захотел комментировать ходатайство Elektrilevi до утверждения результатов. Но в конце декабря департамент сообщал, что применяемые этой фирмой платы за сети не основаны на расходах, и сделал предписание снизить цены. «Департамент конкуренции требует, чтобы плата за сети была снижена на 6,7 процента. Поскольку доля платы за сеть составляет 50-55 процентов от конечной цены, то для потребителя конечная цена за электричество должна снизиться на 3,6 процента», - говорилось в пресс-сообщении департамента.