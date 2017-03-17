Для большинства счета за электричество не уменьшатся

Из таблицы изменений, которую по просьбе Postimees составил Elektrilevi, выясняется, что предписанное Департаментом конкуренции снижение цен касается лишь трети клиентов сети, которые в среднем потребляют больше электричества. Это люди, которые выбрали пакеты Võrk 3 и Võrk4 и в основном используют электричества для отопления дома. Для владельцев этих 95 000 мест потребления цена за обслуживание сети на самом деле может снизиться на девять процентов.

Йыгевамааский хуторянин Урмас сказал Postimees, что высокая плата за сеть сильно его огорчает, и снижения тарифов он ждет с нетерпением. «За обслуживание сети я плачу почти в два раза больше, чем за электричество», - сказал Урмас, которые просил свою фамилию не называть. Хозяйство хуторянина, занимающегося выращиванием овощей, за год потребляет в десять раз больше электричества, чем средний домашний потребитель, поэтому изменение цен влияет на него существенно. «Когда элетрорынок открылся я получил предложение от Alexela Energia, которая обещала мне почти 500 евро в год экономии, но из-за высоких цен Elektrilevi я оказался в безвыходном положении, - объяснил Урмас. – Eesti Energia не смогла сделать такого же предложения, но Alexela сдержала свое обещание».

Большинство клиентов Elektrilevi, итого 539 000 мест потребления, используют пакеты Võrk 1 и Võrk2, и больше части клиентов этой группы никакого снижения цен не будет. Elekrtilevi создаст пятый пакет, месячная плата за который будет такой же как у Võrk 2-I, и планирует подключить к нему 104 000 клиентов пакетов Võrk 1 и Võrk2. В тот же пакет будут переведены 22 000 клиентов пакетов Võrk 3 и Võrk4. В новом пакете плата за доставку электричества, если сравнивать с пакетом Võrk2, снизится на восемь процентов.

Средняя квартира, которая потребляет 2100 kWh в год, платит за сеть около 14 евро, которые содержат пять евро налога и плат, не влияющих на обслуживание сети. С новым пакетом, эта цена снизится до 13 евро.

Среднее жилое помещение с годовым потреблением в 5000 kWh и предельной силой тока в 25А, где пользуются пакетом Võrk2, платит сейчас 33 евро в месяц, из которых 12 евро уходит на разные налоги и платы. При новом пакете цена снизится до 32 евро.

Ранее Postimees ошибочно писал, что для того, чтобы получить лучшую цену, клиент должен сам менять пакеты, но на самом деле выбор делает сама Elektrilevi. «Если новый пакет Võrk2 будет клиенту дешевле, мы сообщим ему заранее об изменении цен и сами переведем его на более дешевый пакет, - объяснила член правления Elektrilevi Сирет Кегель. – Если клиент этого не хочет, он может отказаться».

Об изменении тарифов, фирма сообщит минимум за три месяца и опубликует новые цены в республиканских газетах, на своей странице, а также выпустит пресс-сообщение.

Изменение договора, заключенного с клиентом, по умолчанию, по заверению Департамента защиты прав потребителя не такое уж редкое дело в Эстонии, но законность изменений можно будет определить лишь тогда, когда они уже будут сделаны. «Обычно в общих условиях договора записан порядок изменений, и до введения изменений невозможно их проанализировать», - сказала пресс-секретарь департамента Ханна Турецки.