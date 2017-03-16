Генерал НАТО: присутствие военных США в регионе и так уже является постоянным

"Наши силы размещены здесь 365 дней в году", - сказал в четверг журналистам в Вильнюсе Скапарротти, который также является командующим Европейским командованием Вооруженных сил США.

"Мне бы хотелось, чтобы здесь было чуть больше гибкости. Поэтому это могла бы быть и не постоянная дислокация - и все же, если говорить о находящихся здесь наших силах, то это почти то же самое", - добавил он.

В ответ на интервенцию России на Украине США с 2014 года разместили в странах Балтии примерно по 150 своих военнослужащих. В этом году в Польше была дислоцирована военная бригада США.

Скапарротти сказал, что ротация батальона США в Литве состоится в июне - июле и что батальон примет участие в учениях "Удар меча".

Он также сообщил, что ротация еще одного американского батальона в странах Балтии состоится в сентябре. В этом месяце в Белоруссии и России будут проходить учения "Запад - 2017".

"Геополитическая ситуация в Европе остается напряженной, большой сосед продолжает бряцать оружием", - сказал на пресс-конференции главнокомандующий ВС Литвы, генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

"Во время встречи я выразил надежду, что военных США мы будем видеть в Литве и перед российскими учениями "Запад-2017", и после них", - добавил он.

В этом году в каждой из стран Балтии также размещается по военной единице батальонного размера. Создаваемый в Литве батальон возглавляет Германия.

Литовские должностные лица в последнее время не раз призывали США разместить своих военных в регионе на постоянной, а не на ротационной основе. По их словам, это позволило бы усилить сдерживание России.