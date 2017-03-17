Фото: президент Керсти Кальюлайд села за руль мощного трактора
17. март 2017 07:29
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находящаяся с визитом в Валгамаа, посетила хутор Пуйде, где ее встретил хозяин хутора Мати Нурм с семьей.
Нурм познакомил Кальюлайд с техникой, которая используется на хуторе и предложил президенту посидеть в кабине нового мощного трактора. Кальюлайд от такой возможности не отказалась, сообщает Valgamaalane.
«Очень удобно было сидеть в кабине. За компьютером сидеть не так приятно», - поделились Кальюлайд впечатлениями.