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Фото: президент Керсти Кальюлайд села за руль мощного трактора

Rus.Postimees.ee
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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, находящаяся с визитом в Валгамаа, посетила хутор Пуйде, где ее встретил хозяин хутора Мати Нурм с семьей.

Нурм познакомил Кальюлайд с техникой, которая используется на хуторе и предложил президенту посидеть в кабине нового мощного трактора. Кальюлайд от такой возможности не отказалась, сообщает Valgamaalane.

«Очень удобно было сидеть в кабине. За компьютером сидеть не так приятно», - поделились Кальюлайд впечатлениями.

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