Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов: долг превышает 9000 евро

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, в рамках уголовного дела Линтеру предъявлены обвинения в намеренном неисполнении своих обязанностей по содержанию ребенка.

Согласно обвинению, на протяжении многих лет он уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности к сегодняшнему дню превысила 9000 евро.

В случае, если суд признает Линтера виновным, ему грозит до одного года лишения свободы.