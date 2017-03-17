Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов: долг превышает 9000 евро

Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов: долг превышает 9000 евро3
17. март 2017 07:56
Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, общественный деятель Дмитрий Линтер предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов.
Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, в рамках уголовного дела Линтеру предъявлены обвинения в намеренном неисполнении своих обязанностей по содержанию ребенка.
Согласно обвинению, на протяжении многих лет он уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности к сегодняшнему дню превысила 9000 евро.
В случае, если суд признает Линтера виновным, ему грозит до одного года лишения свободы.