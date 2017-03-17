Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Дмитрия Линтера будут судить по обвинению в неуплате алиментов: долг превышает 9000 евро

3
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Дмитрий Линтер | ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Один из организаторов шествия "Бессмертный полк" в Таллинне, общественный деятель Дмитрий Линтер предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты алиментов.

Как сообщили  корреспонденту портала rus.err.ee в Пыхьяской окружной прокуратуре, в рамках уголовного дела Линтеру предъявлены обвинения в намеренном неисполнении своих обязанностей по содержанию ребенка.

Согласно обвинению, на протяжении многих лет он уклонялся от уплаты алиментов. Общая сумма задолженности к сегодняшнему дню превысила 9000 евро.

В случае, если суд признает Линтера виновным, ему грозит до одного года лишения свободы.

Наверх