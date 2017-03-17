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В результате авианалета на мечеть под Алеппо погибли более 40 человек

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mohamad Abazeed / AFP / Scanpix

Как минимум 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо. Большинство убитых были гражданскими лицами. Об этом сообщил в четверг, 16 марта, базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы.

Спустя несколько часов США признали, что удар по мечети был нанесен их авиацией, но подчеркнули, что он не был предумышленным, сообщает DW.com.

Центральное военное командование США (Centcom) проведет расследование, касающееся авиаудара, заявил его представитель полковник Джон Томас.

По словам представителя Centcom, "мечеть не была объектом нанесения удара - целью было здание, находящееся в 15 метрах от мечети". В здании, сообщил он, проходила встреча представителей террористических структур, несколько из них были уничтожены, сообщает Интерфакс.

Тем не менее, полковник отметил, что "мы рассмотрим все обвинения о жертвах среди гражданских лиц, связанные с нанесением удара", добавив, что командование "относится к этому очень серьезно".

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