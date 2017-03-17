Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Улететь в Хельсинки самолетами Finnair сегодня не получится

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Самолет Finnair. | ФОТО: PETER ANDREWS/REUTERS

Свыше 90 внутренних и международных рейсов отменит в пятницу из-за очередной забастовки финская авиакомпания Finnair.  Кроме прочих будут отменены и вылеты по направлению Таллинн-Хельсинки.

По информации перевозчика, отменены будут три рейса из Таллинна в Хельсинки (с отправлениями в 14:45, 17:25 и 19:30), а также столько же в обратном направлении (вылеты в 13:45, 16:25 и 18:30), сообщает портал Rus.err.ee.

Пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки могут до 9-го апреля обменять билеты на более поздние рейсы.

Наверх