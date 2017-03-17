Улететь в Хельсинки самолетами Finnair сегодня не получится

По информации перевозчика, отменены будут три рейса из Таллинна в Хельсинки (с отправлениями в 14:45, 17:25 и 19:30), а также столько же в обратном направлении (вылеты в 13:45, 16:25 и 18:30), сообщает портал Rus.err.ee.

Пассажиры, чьи перелеты были отменены из-за забастовки могут до 9-го апреля обменять билеты на более поздние рейсы.