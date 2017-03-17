Женщина требует компенсацию за поврежденную от наезда на выбоину шину

«Из-за темноты я не могла заметить выбоину на дороге, из-за которой у автомобиля повредилась шина. Сначала мы думали, что шина просто сдулась, но потом выяснилось, что она полностью повреждена и восстановить ее невозможно», - написала женщина в письме, адресованном городским властям, пишет Meie Maa.

Женщина обратилась в мастерскую и выяснила, что замена шины обойдется ей в 100 евро. К этой сумме прибавится стоимость работы, а также стоимость второй шины, так как по одной шины не продают.

Женщина требует у города компенсировать ей расходы, так как причиной сложившейся ситуации стало ужасное состояние дороги.