Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительКультураЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Женщина требует компенсацию за поврежденную от наезда на выбоину шину

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Marko Saarm

Жительница Курсессааре, наехавшая на своем автомобиле в темное время суток на выбоину, требует от города компенсации.

«Из-за темноты я не могла заметить выбоину на дороге, из-за которой у автомобиля повредилась шина. Сначала мы думали, что шина просто сдулась, но потом выяснилось, что она полностью повреждена и восстановить ее невозможно», - написала женщина в письме, адресованном городским властям, пишет Meie Maa.

Женщина обратилась в мастерскую и выяснила, что замена шины обойдется ей в 100 евро. К этой сумме прибавится стоимость работы, а также стоимость второй шины, так как по одной шины не продают.

Женщина требует у города компенсировать ей расходы, так как причиной сложившейся ситуации стало ужасное состояние дороги.

Наверх