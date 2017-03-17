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До и после: новая жизнь разрушенного каменного погреба на эстонском хуторе

Анна-Лийса Метс
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ФОТО: majataastus.ee

Жил-поживал на хуторе полуразрушенный каменный погреб, пока хозяева не решили, что из него можно построить что-то интересное и полезное.

Мастера из фирмы Majataastus взялись за эту работу с радостью: идея перестройки полуразрушенного, но сделанного из красивого природного камня строения в отдельно стоящий домик для гриля и посиделок пришлась им по душе. Погреб находился совсем рядом с домом, и до нового места для приема гостей и проведения свободного времени добраться можно, что называется, в домашних тапочках.

Фото: majataastus.ee

Пришлось сломать построенные позже стены и арочный свод из кирпича, освободив внутреннее пространство. Кирпич отсортировали и почистили, и из пригодного возвели колонны - опоры для новой крыши.

Работы было много, но заказчик - хозяин хутора - результатом был доволен.

Фото: majataastus.ee

Фото: majataastus.ee

Подробности находятся ЗДЕСЬ!

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