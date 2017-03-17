Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Поиски пропавшей десять дней назад женщины продолжаются

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Пропавшая Эльги. | ФОТО: SA Kadunud

Поиски пропавшей 7 марта в Ляэнемаа 75-летней Эльги продолжаются в настоящий момент в волости Падизе в Харьюмаа.

Вчера полицейские провели масштабные поиски на местности, к которым были привлечены добровольцы. Женщину искали на вертолете Департамента полиции и погранохраны. Также были проверены больницы, заброшенные здания, но, к сожалению, результата это не принесло.

Телефон пропавшей был позиционирован. Результаты позиционирования определили большую зону для поиска, который начался в волости Падизе в Харьюмаа. Проверив этот район, полицейские и добровольцы преступят к осмотру следующего.

Розыскная группа SA Kadunud ждет добровольцев, как сегодня, так и в последующие дни.

Эльги ушла из своего дома в деревне Линнамяэ в Ляэне-Нигула во вторник, 7 марта. Она могла быть одета в длинную черную куртку и черный берет. Пропавшая худощавого телосложения, рост составляет около 160 см. У нее седые волосы средней длины.

У женщины могут возникнуть проблемы с памятью, она и ранее пропадала.

Всех, кто видел изображенную на фото женщину или располагает информацией о ее месторасположении, полиция просит позвонить по номеру 112.

Наверх