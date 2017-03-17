Смотрите, сколько калорий вы потребляете с каждым глотком алкоголя
17. март 2017 10:22
Несмотря на то, что почти на всех продуктах уже давно можно найти всю необходимую информацию их калорийности, на бутылках с алкоголем ее зачастую нет, так как она не является обязательной.
В тоже время некоторые из алкогольных напитков являются настоящими калорийными бомбами.
Например, в сидре содержится большое количество сахара. В итоге две небольшие бутылки сидра сравнимы по калорийности с небольшим перекусом, а в двух полулитровых бутылках калорий столько же, сколько в плотном обеде.