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Смотрите, сколько калорий вы потребляете с каждым глотком алкоголя

Rus.Postimees.ee
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Несмотря на то, что почти на всех продуктах уже давно можно найти всю необходимую информацию их калорийности, на бутылках с алкоголем ее зачастую нет, так как она не является обязательной.

В тоже время некоторые из алкогольных напитков являются настоящими калорийными бомбами.

Например, в сидре содержится большое количество сахара. В итоге две небольшие бутылки сидра сравнимы по калорийности с небольшим перекусом, а в двух полулитровых бутылках калорий столько же, сколько в плотном обеде.

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