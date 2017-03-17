WSJ: бывший советник Трампа получал десятки тысяч долларов от российских компаний

Как отмечает The Wall Street Journal, в декабре 2015 года Флинн выступил на закрытом мероприятии в Москве, посвященном 10-летию телеканала RT (Russia Today). За эту речь он получил 33,75 тыс. долларов. Еще 11,25 тыс. долларов достались компании Leading Authorities, которая договаривалась с RT о поездке Флинна, сообщает Newsru.com.

Кроме того, как стало известно, в том же году Флинн получил по 11,25 тысячи долларов от грузовой авиакомпании "Волга-Днепр" и от американской "дочки" "Лаборатории Касперского" - Kaspersky Government Security Solutions (KGSS). В KGSS журналистам пояснили, что Флинн получил деньги за выступление на мероприятии по безопасности в Вашингтоне.

На прошлой неделе стало известно, что Флинн в тайне от своего руководства вел лоббистскую деятельность в пользу Турции и занимался сбором сведений о проживающем в Штатах исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, которого Анкара считает организатором попытки военного переворота 15 июля 2016 года.

По данным The New York Times, Флинн был нанят турецким предпринимателем Экимом Алптекином, имеющим связи с правительством президента Турции Реджепа Эрдогана. За осуществление лоббистской деятельности Флинн получил 530 тысяч долларов. Соответствующий контракт был заключен в августе прошлого года спустя три недели после национального съезда Республиканской партии, на котором Трамп был утвержден единым кандидатом в президенты. Срок действия контракта истек 8 ноября, уже после выборов.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже заявил, что президент Дональд Трамп не был осведомлен о деятельности Флинна.