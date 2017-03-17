Фото: новый дом может стать украшением старой улицы

Как сейчас принято, дом получил имя собственное. По-эстонски он называется красиво: Miljöö Maja. На русский язык двумя словами это не перевести. Получается что-то вроде «Дом, органично вписывающийся в окружающую среду». В описании дома читаем: «Своеобразие фасаду дома придают большие окна, а благодаря деревянной отделке дом хорошо вписывается в среду Кассисаба и сочетается с деревянными домами, стоящими рядом с ним на улице Висмари. Металлическая крыша оригинальной формы, большие мансардные окна и застекленные балконы завершают картину».

Вид с улицы. Фото: KV.EE

Новый дом предлагает своим жителям определенную приватность: в доме всего девять квартир, а за домом располагается просторный озелененный двор.

Вид во двор. Фото: KV.EE

Хотя внешне дом задуман таким образом, чтобы он не очень отличался от соседей, его содержание абсолютно современно. Стены из мелких блоков и бетонные потолочные перекрытия обеспечивают длительный срок службы здания. «Умный дом» отапливается своим газовым котлом. Имеются водяное отопление в полу, тройное остекление окон и система принудительной вентиляции с рекуперацией тепла для каждой квартиры.

Фото: KV.EE

Фото: KV.EE

Много фотографий и подробная информация находятся на странице KV.EE.