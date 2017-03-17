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Сирия заявила об уничтожении израильского самолета

Rus.Postimees.ee
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Сирия заявила об уничтожении израильского самолета | ФОТО: AMMAR ABDULLAH/REUTERS

Четыре израильских самолета нарушили воздушную границу Сирии, одна из этих машин была сбита силами ПВО. Об этом говорится в заявлении сирийской армии, которое приводит «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

По утверждению военных, еще один самолет получил повреждения. Инцидент произошел утром в пятницу, 17 марта. Уточняется, что целью израильской авиации были объекты сирийских силовиков в районе Пальмиры.

РИА «Новости»  со ссылкой на израильский Десятый телеканал сообщало, что военные вели огонь из зенитно-ракетного комплекса советского производства С-200. При этом отмечалось, что самолеты вернулись на базы без потерь, а как минимум одна из сирийских ракет была сбита израильской ПРО. «Ни на одном из этапов безопасность израильских граждан или самолетов ВВС не была под угрозой», - заявляли в Армии обороны Израиля.

В сентябре прошлого года в Дамаске также сообщали, что им удалось сбить самолет израильских ВВС, участвовавший в авианалете на одну из позиций сирийских войск. Израиль в свою очередь опровергал эти утверждения.

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