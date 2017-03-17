Читатель заказал новую кухню, но что-то пошло не так

«В ноябре я заказал кухонную мебель в ABC Plaadid OÜ в Ümera Keskus. Там пообещали, что максимум к началу января кухня будет стоять во всей своей красе. Январь прошел – кухни нет, начался февраль – то же самое. Каждый раз мне обещают, что все будет завтра, но по сей день это завтра так и не наступило!» - возмущается Петр.

По его словам, мебель все же частично установили, но пока кухня готова лишь на 80 процентов. «А остальное обещают установить «завтра», - говорит он. – Хотелось бы предостеречь людей от этой фирмы, чтобы они не наступили на те же грабли, что и я, а самой фирме пожелать пунктуальности, ведь человек, договариваясь о сроках изготовления, рассчитывает на них».

Мы обратились за разъяснениями в ABC Plaadid. Член правления фирмы Сергей Крюков считает, что Петр неверно изложил состояние дел.

«Клиент заказал не изготовление кухни, а изготовление двух дополнительных шкафов, замену фасадов, столешницы и новую стеновую стеклянную панель. Все работы, кроме стеновой панели, были выполнены в срок, согласованный с клиентом, - январь 2017 года», - сообщил Крюков.

По его словам, после двух месяцев эксплуатации на стыке двух кусков столешниц появилось вздутие, после чего клиент обратился в фирму с просьбой заменить столешницу.

«Мы согласились заменить столешницу, не оспаривая вины клиента», - отметил Крюков.

Почему в январе не была установлена стеновая панель, он не уточнил, но заметил, что теперь она готова и находится дома у клиента. Тем не менее, по словам Крюкова, пока ее устанавливать не стоит: необходимо сначала заменить столешницу. Представитель ABC Plaadid заверил, что столешница скоро будет.

«Новая столешница будет готова 20.03.2017», - пообещал он.