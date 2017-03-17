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Суд приговорил к максимальному тюремному заключению насильника 17-летней девушки

Rus.Postimees.ee
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Насилие над женщиной. | ФОТО: Diego Cervo/PhanterMedia/Scanpix

Вируский уездный суд признал вчера, 16 марта, Андрея Юганова (35) виновным в изнасиловании, совершенном в отношении лица, не достигшем 18 лет. Ранее этот человек уже совершил подобное преступление.

Суд назначил ему максимальное наказание, приговорив его к 15 годам тюремного заключения.

К этому сроку присовокупили назначенное Юганову приговором Вируского уездного суда от 9 марта 2014 года наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Таким образом, Андрей Юганов проведет в тюрьме 17 лет и 6 месяцев. Началом отбытия наказания считается момент задержания Юганова 16 октября 2015 года.

Согласно обвинению, поздно вечером 3 октября 2015 года, 33-летний мужчина напал на бульваре Эстония в Кохтла-Ярве на 17-летнюю девушку, принудил ее отойти в сторону и затем изнасиловал ее.

«Лица, совершившие тяжкие сексуальные преступления должны быть изолированы от общества», сказал окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Ольга Дороган.

Вируский Уездный суд рассматривал уголовное дело в общем порядке на закрытом заседании.

Приговор суда не вступил в силу.

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