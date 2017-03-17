Первая! Эстонию назвали самой предприимчивой страной Европы

При составлении рапорта учитывались такие критерии, как активность рабочих на предприятиях при выработке новых идей и их применении. В рапорте сравниваются как предприимчивость на предприятиях, так и количество созданных стартапов, сообщает портал Tehnika.

В документе отмечается, что в Эстонии наблюдается очень большая активность в сфере создания новых стартапов. «Около 80 процентов создаваемых в Эстонии предприятий ориентированы на результат. Кроме этого, страну часто ставят в пример из-за ориентированной на развития предпринимательства политики», - говорится в рапорте.

«Успех Эстонии не является случайным», - говорится в документе.