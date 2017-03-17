Свидетелей Иеговы в России могут запретить

Этот центр является головной организацией, управляющей филиалами "Свидетелей Иеговы" по всей России. Если иск минюста будет удовлетворен, запрет затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране. Свидетели Иеговы оценивают численность своих последователей в России в 175 тысяч человек, пишет "Российская газета" .

Ранее в регионах уже неоднократно принимались решения о запрете местных отделений этой религиозной организации, которую многие считают сектой.