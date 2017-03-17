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Свидетелей Иеговы в России могут запретить

Rus.Postimees.ee
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Встреча свидетелей Иеговы в Saku Suurhall. | ФОТО: Liis Treimann

Министерство юстиции РФ обратилось в Верховный суд с просьбой признать экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и запретить ее деятельность на территории страны, передает Newsru.com. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

Этот центр является головной организацией, управляющей филиалами "Свидетелей Иеговы" по всей России. Если иск минюста будет удовлетворен, запрет затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы в России", а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране. Свидетели Иеговы оценивают численность своих последователей в России в 175 тысяч человек, пишет "Российская газета".

Ранее в регионах уже неоднократно принимались решения о запрете местных отделений этой религиозной организации, которую многие считают сектой.

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