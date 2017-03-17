Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

«Почта России» перепутала ученого Гельфанда с волшебником Гэндальфом

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Михаил Гельфанд. | ФОТО: Metzel Mikhail/ITAR-TASS

В сервисе «Почты России» по отслеживанию посылок и писем доктора биологических наук, биоинформатика Михаила Гельфанда записали как Гендальфа. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Волшебник Гендальф. Фото: REUTERS / Scanpix

«Вот, наконец-то и документ есть. Не от кого-то там, от "Почты России"», — написал ученый. В комментариях Гельфанд добавил, что с его фамилией «уже были прецеденты, хотя не такие замечательные», сообщает Lenta.ru.

Пост ученого заметил и представитель «Почты России» в социальных сетях Дмитрий Маркин. Он пояснил, что если на отправлении данные указаны верно, то при его получении проблем не возникнет. Он также отметил, что неправильная фамилия в системе не повлияет на скорость доставки посылки.

Наверх