«Почта России» перепутала ученого Гельфанда с волшебником Гэндальфом

Волшебник Гендальф. Фото: REUTERS / Scanpix

«Вот, наконец-то и документ есть. Не от кого-то там, от "Почты России"», — написал ученый. В комментариях Гельфанд добавил, что с его фамилией «уже были прецеденты, хотя не такие замечательные», сообщает Lenta.ru.

Пост ученого заметил и представитель «Почты России» в социальных сетях Дмитрий Маркин. Он пояснил, что если на отправлении данные указаны верно, то при его получении проблем не возникнет. Он также отметил, что неправильная фамилия в системе не повлияет на скорость доставки посылки.