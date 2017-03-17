Эрик Роозе: если аудитория ETV+ через пять лет не увеличится, то будущее этого телеканала мрачное

«Скорость приобретения зрителей у ETV+ недостаточная. Статистика последнего месяца показывает, что аудитория ПБК почти в 10 раз выше. Конечно, никто не предполагает, что за год или два работы ETV+ число зрителей у этих двух каналов будет одинаковым. Но если и через пять лет аудитория ETV+ останется на нынешнем уровне, то будущее этого телеканала достаточное мрачное», - заявил Роозе в прямом эфире утреннего шоу «Кофе+» на телеканале ETV+.

В комментарии порталу Rus.ERR главный редактор ETV+ Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе, что пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы.