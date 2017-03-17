Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Эрик Роозе: если аудитория ETV+ через пять лет не увеличится, то будущее этого телеканала мрачное

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ETV+ на Фестивале мнений в Пайде. | ФОТО: Dmitri Kotjuh/J

Избранный новым председателем правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Эрик Роозе считает, что у телеканала ETV+ есть потенциал, но его аудитория растет медленно, и если через пять лет ситуация не изменится, то будущее телеканала выглядит мрачно, передает Rus.ERR.

«Скорость приобретения зрителей у ETV+ недостаточная. Статистика последнего месяца показывает, что аудитория ПБК почти в 10 раз выше. Конечно, никто не предполагает, что за год или два работы ETV+ число зрителей у этих двух каналов будет одинаковым. Но если и через пять лет аудитория ETV+ останется на нынешнем уровне, то будущее этого телеканала достаточное мрачное», - заявил Роозе в прямом эфире утреннего шоу «Кофе+» на телеканале ETV+.

В комментарии порталу Rus.ERR главный редактор ETV+ Дарья Саар согласилась с Эриком Роозе, что пять лет - разумный срок, чтобы делать выводы.

Наверх