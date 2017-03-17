Доступность лекарств, не имеющих разрешения на продажу, упростится

Вскоре изменится порядок подачи ходатайства, составления рецепта, производства и выдачи лекарств, не имеющих разрешения на продажу в Эстонии, сообщили Больничная касса и Департамент лекарств.

Новый порядок вступит в силу 3 мая 2017 года и будет следующим:

Врач составляет дигитальный рецепт на такой препарат и выбирает из перечня причину, почему именно он его советует.

Рецепт-ходатайство отправляется через рецептурный центр в Департамент лекарств.

Департамент лекарств изучает ходатайство и отправляет в рецептурный центр свое решение об использовании препарата, не имеющего разрешения на продажу.

О своем решении Департамент лекарств информирует врача по электронной почте.

Врач информирует пациента о решении.

Пациент может пойти в любую подходящую ему аптеку.

При наличии позитивного решения, аптека бронирует рецепт для себя, заказывает препарат и после продает его пациенту. В случае негативного решения, получить препарат по рецепту в аптеке нельзя.

Лекарство, не имеющее разрешения на продажу, это лекарство, у которого нет разрешения на продажу в Эстонии, то есть оно не зарегистрировано в стране. Для использования такого препарата могут быть различные причины: у препарата, у которого есть разрешение на продажу, нет нужной лечебной формы; состав лечебного вещества; размер упаковки или не отвечающая разрешению (нет эстоноязычной) упаковка, в особых случаях, лечебное вещество препарата вообще не имеет разрешения на продажу в Эстонии.

Об использовании препарата, не имеющего разрешения на продажу в Эстонии, может ходатайствовать врач для конкретного пациента, медицинское учреждение для использования в своем учреждении, а также профессиональное общество для всех больных с конкретным диагнозом в Эстонии.

Для использования лекарств, не имеющих разрешения на продажу, до сих пор врачи составляли ходатайство на основании специальной формы, или заполняли ходатайства на сайте Департамента лекарств. Для сих пор пациенту приходилось обращаться для покупки такого лекарства только в конкретную аптеку. Кроме ходатайства, врачу приходилось составлять и отдельный рецепт на выдачу препарата.