Фото: пять способов хранения детских игрушек

Если в доме есть дети, то игрушки находятся не только в детской, они расползаются по всему дому, что доставляет много неприятных минут родителям. Надеемся, что советы от Kodu помогут вылечить эту головную боль.
1. Превратим журнальный столик в LEGO-столик
Фото: centsationalgirl.com
Купите для деталей конструктора LEGO прозрачные пластиковые контейнеры и заполните им пространство на полу под журнальным столиком и на полке под столешницей.
2. Мелочи в картонных трубках
Фото: petit-on.com
Модели автомобилей и маленькие фигурки прекрасно будут чувствовать себя в картонных сердцевинках от рулонов туалетной бумаги или бумажных полотенец.
3. Пазлы - в пакеты
Фото: Art of Simple
Вместо того, чтобы хранить пазлы в коробках, которые от частого употребления ломаются, а пазлы высыпаются наружу, сложите их в застегивающиеся на молнию пакеты с прозрачными окошками.
4. Lego в мешке
Фото: Art of Simple
Если строить дома из LEGO очень хочется на полу, а не на столе, постелите на пол кусок ткани. Таким образом, после игры готовое изделие можно торжественно разместить на полке, а все, что осталось, завязать в узелок до следующего раза.
5. Куклы в кармашках
Фото: diyncrafts.com
Куклы Барби и их подружки будут прекрасно себя чувствовать в пластиковых кармашках, которые продаются в отделах для гардеробных.