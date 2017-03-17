Фото: пять способов хранения детских игрушек

1. Превратим журнальный столик в LEGO-столик

Фото: centsationalgirl.com

Купите для деталей конструктора LEGO прозрачные пластиковые контейнеры и заполните им пространство на полу под журнальным столиком и на полке под столешницей.

2. Мелочи в картонных трубках

Фото: petit-on.com

Модели автомобилей и маленькие фигурки прекрасно будут чувствовать себя в картонных сердцевинках от рулонов туалетной бумаги или бумажных полотенец.

3. Пазлы - в пакеты

Фото: Art of Simple

Вместо того, чтобы хранить пазлы в коробках, которые от частого употребления ломаются, а пазлы высыпаются наружу, сложите их в застегивающиеся на молнию пакеты с прозрачными окошками.

4. Lego в мешке

Фото: Art of Simple

Если строить дома из LEGO очень хочется на полу, а не на столе, постелите на пол кусок ткани. Таким образом, после игры готовое изделие можно торжественно разместить на полке, а все, что осталось, завязать в узелок до следующего раза.

5. Куклы в кармашках

Фото: diyncrafts.com

Куклы Барби и их подружки будут прекрасно себя чувствовать в пластиковых кармашках, которые продаются в отделах для гардеробных.