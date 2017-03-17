В «Битве под Нарвой» пролилась кровь

На этот раз на суд зрителей были представлены бои по профессиональному боксу среди мужчин и женщин (впервые в Нарве), бои по версии К-1 и гвоздь программы - схватка по американскому рестлингу.

В итоге, представительница прекрасного пола из Санкт-Петербурга Елена Градинарь в весовой категории до 57 кг победила в 8-раундовом бою свою более опытную соперницу, дважды претендентку на звание чемпионки мира Джасмину Над из Сербии, приехавшую к нам в субботу из города Суботица. Елена, в свою очередь, является чемпионкой России и членом сборной страны.

Среди мужчин наш земляк Станислав Сергеев (Нарва, ПСК, полутяжелый вес, 4 раунда) одержал победу над боксером из Республики Беларусь Александром Усиком.

Достаточно редкий случай произошел в дебютном профессиональном бою нарвского боксера Петра Русских (Нарва, ПСК, до 81 кг, 4 раунда) против Сергея Банова из соседнего Силламяэ. В этом поединке судьями была зафиксирована боевая ничья. Боксеры уже встречались между собой в начале этого месяца в финале чемпионата Эстонии среди любителей. Тогда победу также в равном поединке, по мнению судей, все-таки одержал силламяэский боец.

Отдельный интерес и ажиотаж у зрителей вызвали динамичные бои по версии К-1. В обоих поединках были представлены члены нарвского клуба Konkiro. Роман Копонев в дополнительном раунде оказался сильнее Расула Холикова из Риги в весовой категории до 67 кг, а Даниил Гайдук (до 63 кг) был признан победителем в техничном и эффектном бою против нашего гостя из Марокко чемпиона Испании Яссера Соуя. Оба нарвских парня являются воспитанниками тренера Сергея Тимофеева.

В схватке по долгожданному зрителями американскому рестлингу российский Иван Марков, он же «Локомотив», победно прошелся по горячему финскому «Кинг-Конгу» Юхану Кархула.

Своими краткими впечатлениями о «Битве под Нарвой» поделился Александр Караваев: «Со слов зрителей, все прошло достаточно ярко. Имели место очень эмоциональные поединки. Лилась кровь. И я впервые в жизни видел синяки под глазами у женщин. Без этого никак в подобных бойцовских зрелищах. Были и трогательные человеческие моменты, джентльменское уважение к сопернику, - в частности, в бою с участием Даниила Гайдука - вызвавшие восторженную реакцию и бурные аплодисменты болельщиков. Для зрелищности не хватило немножко нокаутов, но это, как говорится, дело наживное».