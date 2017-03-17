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Дорожный рецидивист угодил за решетку

Rus.Postimees.ee
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Полиция. | ФОТО: Martin Ilustrumm.

Пярнуский уездный суд взял под стражу мужчину, который, согласно подозрению, неоднократно садился за руль в нетрезвом виде, не имея водительских прав, пишет Postimees.

29-летнего Каспара задержали ночью 16 марта в Пярну на улице Николаи, где он попытался вести машину своего друга Nissan Patrol, находясь в состоянии алкогольного опьянения. У молодого человека не было прав соответствующей категории, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Каспар был задержан не в первый раз. Его задерживали за нетрезвое вождение как в этом году, так и два года назад. Прокурор Лийза Нуут расценивает его деятельность как систематическое нарушение правил дорожного движения.

"В отношении человека, поступающего столь цинично и безответственно необходимо принять самые серьезные меры", - сказала прокурор. 16 марта Каспар был вместе с компанией, которая ехала на другую вечеринку. По оценке прокурора, прискорбно, что находившиеся рядом с молодым человеком друзья даже не попытались его остановить. Теперь Каспар проведет за решеткой по меньшей мере два месяца.

По словам управляющего службой патрулирования и надзора за дородным движением  Ляэнеской префектуры Сандера Перемеэса, каждый должен понимать, что садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения и без прав соответствующей категории - опасно.

"В таких ситуациях необходимо сохранять критическое мышление и не идти на поводу. В наших общих интересах, чтобы на дорогах ездили водители, которые не несут угрозы для себя и окружающих. Меньшее, что мы можем сделать, - отказаться акцептировать пьяных водителей или водителей без прав в своем ближайшем окружении", - сказал Перемеэс.

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