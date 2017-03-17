Жительница Пярнумаа морила свою лошадь голодом, истощенное животное выжило чудом

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняет Карт-Кятлин в жестоком обращении с животным - в совершении недопустимого поступка в жестокой форме, передает новостной портал ERR.

Об ослабевшем от голода трехлетнем мерине в деревне Вилувере волости Вяндра в Пярнумаа Союзу защиты животных стало известно в феврале прошлого года.

К марту истощенное животное больше не могло подняться, ему помогли встать с помощью подъемника. Задние ноги лошади, пах и подбрюшина опухли, на теле были пролежни и повреждения, очевидно, полученные при падении, писал Pärnu Postimees в апреле прошлого года.

После лечения и регулярного кормления животное выздоровело.

За жестокое ображение с животными Уголовным кодексом предусматривается штраф или тюремное заключение сроком до одного года.